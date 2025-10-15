Rusofilul Vladislav Blănuță, gest pe placul armatei ucrainene. Fotbalistul își cumpără liniștea cu o sumă considerabilă

Vladislav Blănuță este protagonistul unui episod tensionat în Ucraina. Transferat de Dinamo Kiev în această vară, fotbalistul a pus pus la zid de fanii formației, care au descoperit mai multe postări ale acestuia în care susține Rusia în războiul din Ucraina.

Pe lângă faptul că îl contestă la fiecare meci, suporterii lui Dinamo Kiev au mers și mai departe, fiind surprinși trăgând la ținte cu chipul fotbalistului român. Ca să detensioneze atmosfera și să ”cumpere” liniștea, Vladislav Blănuță a recurs la un gest uriaș, donând o sumă impresionantă armatei ucrainene.

Într-o postare pe Instagram, fotbalistul de 23 de ani, născut în Republica Moldova, dar care are și cetățenie română, a anunțat că a oferit 700.000 de grivne (73.000 de lei) Forțelor Armate din țara în care evoluează. ”Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară, mai ales la nivel psihologic. Eram acuzat de lucruri care nu mă definesc. Acum o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei și acum vreau să dovedesc că am vorbit cu adevărat serios. Nu încerc să cumpăr aprobarea nimănui, fac asta cu sinceritate și sunt mândru de asta”, a transmis Blănuță.

Presa ucraineană a apreciat gestul românului

Pentru a demonstra buna sa credință, jucătorul cumpărat de Dinamo Kiev cu 2,67 milioane de euro de la FCU Craiova a publicat două fotografii: una alături de un militar ucrainean și o alta în care apare dovada plății donației către armata țării în care activează acum.

Ca să îl ierte, fanii formației din capitala Ucrainei îi ceruseră să doneze 42.000 de euro, bani reprezentând salariul său pe o lună la Dinamo. Gestul său de acum a fost apreciat de presă. „Blănuță a adus dovezi pentru ajutorul acordat armatei ucrainene – controversatul atacant al echipei Dinamo Kiev a publicat un cec cu o donație considerabilă”, a scris football24.ua.