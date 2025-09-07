search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Video Blănuță, amenințat cu moartea de suporterii lui Dinamo Kiev, după ce a făcut postări pro-ruse. Au tras în portretul fotbalistului. Reacția lui Mititelu

Vladislav Blănuță, atacantul care s-a despărțit, de curând, de FCU Craiova și a semnat un nou angajament cu Dinamo Kiev, traversează momente cumplite.

Adrian Mititelu s-a implicat direct în scandalul de la Kiev Foto/Arhivele Adevărul-Instgram
Adrian Mititelu s-a implicat direct în scandalul de la Kiev Foto/Arhivele Adevărul-Instgram

În vârstă de doar 23 de ani, Blănuță a primit amenințări cu moartea de la suporterii grupării din Ucraina, în contextul în care aceștia au izbutit să găsească vechi postări pro-ruse ale fotbalistului, postate pe rețelele de socializare.

Mai exact, jucătorul din Moldova a postat, cu ceva timp în urmă, diverse materiale pro-ruse, pe contul personal de TikTok.

Într-un moment de răscruce, în care suporterii au crezut că Blănuță va fi dat afară de la Dinamo Kiev, fotbalistul și-a prezentat scuzele publice și își va continua colaborarea cu ucrainenii.

Atacantul român Vladislav Blănuță continuă la Dinamo Kiev. Fotbalistul proaspăt transferat la Kiev și-a prezentat scuzele pentru ce a făcut și a spus că e pro-ucrainean!, au scris ucrainenii de la Sport.

Amenințat cu moartea de către suporterii: „Nu va mai avea viață în Kiev!”

La scurt timp după ce atacantul și-a cerut scuze în mod public, unii dintre suporterii lui Dinamo Kiev au dus situația la extrem și i-au transmis amenințări serioase tânărului fotbalist. Pe aplicația socială Telegram a apărut un videoclip postat de către WBC Ultras Dinamo, în care porterul lui Vladislav Blănuță urma să fie ciuruit de gloanțe.

Ultrașii s-au filmat în timp ce au tras cinci gloanțe în fruntea atacantului: Scuzele tale să ajungă într-un singur loc. Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev!, au transmis aceștia.

Le collectif WBC, ultras du Dynamo Kyiv, a posté cette vidéo ce matin avec le texte suivant « Tes excuses ne valent rien, le diable ne vivra pas à Kyiv » 😬 pic.twitter.com/AOOgXXZ3YJ

— 🔱 Football UA 🇺🇦 (@FootbalUA_) September 5, 2025

Adrian Mititelu: „100% Vlad este pro-european!”

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, fosta echipă a atacantului, a intervenit în scandalul momentului. Șeful din Bănie a sărit în apărarea lui Blănuță.

100% Vlad este pro-european! Nu poate fi decât de partea Ucrainei, așa cum sunt majoritatea românilor de pe ambele maluri ale Prutului!

Vlad a avut cel puțin alte două variante foarte atractive, Rakow în Polonia și Schalke 04. A ales Dinamo Kiev. Sincer, și eu am fost surprins!, a scris Mititelu, pe Facebook.

Dinamo Kiev a plătit 2 milioane de euro pentru transferul lui Vladislav Blănuță, urmând ca Adrian Mititelu să mai primească 300.000 de euro ca bonus și 20% din valoarea unui eventual transfer viitor.

Sport

