Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open. Salt remarcabil în clasamentul WTA, după a opta victorie consecutivă

Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) s-a calificat în turul 2 la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului 2025. Sportiva româncă a făcut un meci de zile mari și s-a impus în fața Solanei Sierra, jucătoare de tenis din Argentina (74 WTA), cu scorul scor 7-5, 6-0.

Partida dintre cele două a durat o oră și 12 minute. Sorana Cîrstea a ajuns la opt victorii consecutive în circuit, după ce a reușit să câștige, săptămâna trecută, turneul de la Cleveland.

În cel de-al doilea tur de la US Open, Cîrstea va da piept cu jucătoarea de tenis din Cehia, Karolina Muchova, locul 13 WTA şi cap de serie 11, care a eliminat-o în primul tur pe Venus Williams. Cele două s-au mai întâlnit de șase ori, până în prezent. Ultima confruntare dintre Sorana și Karolina s-a desfășurat la Dubai, în acest an, unde rivala româncei a ieșit învingătoare, scor 6-2, 7-5.

Din cele șase confruntări directe cu Muchova, Sorana Cîrstea s-a impus o singură dată, în anul 2023, în 16-imi la Miami (7-5, 6-1).

În urma victoriei înregistrate în fața Solanei Sierra, Cîrstea a urcat pe poziția 63 în clasamentul WTA live și și-a asigurat un cec în valoare de 154.000 dolari.

Dacă se va impune în turul doi, la finalul duelului cu Karolina Muchova, românca se va confrunta, în continuare, cu Linda Noskova, favorita 21.