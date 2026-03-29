Duminică, 29 Martie 2026
Monopolul Mercedes, spart la Suzuka. George Russell, lovit de ghinion în Marele Premiu al Japoniei

Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Japoniei, și, la 19 ani, a devenit cel mai tânăr lider al clasamentului din Formula 1 din istorie. Italianul de la Mercedes a profitat de ghinionul care l-a lovit pe coechipeirul său George Russel, la fel cum au făcut-o Oscar Piastri (McLaren) și Charles Leclerc.

Kimi Antonelli a obținut a doua victorie în Formula 1. Foto Facebook Andrea Kimi Antonelli Official

După ce a făcut dubla în precedentele două Mari Premii, la Melbourne și Shanghai, marea favorită Mercedes s-a mulțumit pe circuitul de la Suzuka doar cu locurile 1 și 4. Cei doi piloți ai nemților au plecat din pole-position, dar au avut un start dezastruos, Antonelli coborând pe pe 1 pe 6, în timp ce Russell a plecat de pe 2 și a ajuns pe 4. Cei doi au mai recuperat în primele tururi, iar accidentul lui Bearman, din runda a 21-a, a dat totul peste cap.

Accidentul lui Bearman a dat totul peste cap

În turul al 19-lea, liderul Oscar Piastri a intrat la boxe și a revenit pe circuit pe locul 6. Russell a urcat pe prima poziție, dar cum pierdea mult timp pe tur față de Antonelli, a intrat la boxe în turul 21. Ghinionul l-a lovit în plin pe Russell, deoarece Oliver Bearman a pierdut controlul mașinii și s-a lovit violent de parapet, astfel că a fost nevie de intervența safety-car-ului. Antonelli a profitat de acest lucru, a intrat la boxe și a rămas lider, poziție pe care nu a mai cedat-o până la final. A fost a doua victorie a puștiului de 19 ani în Formula 1, urcând pe primul loc în clasamentul piloților, cu 72 de puncte, având un avans de 8 puncte peste George Russell (64), marele ghinionist de la Suzuka.

Formula 1 ia pauză în luna aprilie

Oscar Piastri a avut și el un final de cursă foarte bun și nu a avut emoții pentru locul secund, iar Leclerc și Russell s-au bătut bară la bară pentru ultimul loc pe podium, monegascul rezistând eroic și consolidându-și poziția a 3-a în clasament (49 de puncte, cu 5 mai mult decât Lewis Hamilton).

Este minunat să fiu cel mai tânăr pilot care a condus vreodată Campionatul Mondial. Am avut un start groaznic, roțile au patinat, apoi am avut noroc cu mașina de siguranță. Am trei săptămâni la dispoziție să exersez cu ambreiajul la start, care a fost un punct slab până acum și ne poate costa curse. Nu știu ce s-ar fi întâmplat fără Safety Car, dar e clar că mi-a simplificat lucrurile - Kimi Antonelli

Următoarea etapă din Formula 1 va avea loc abia la începutul lunii mai, în SUA. Aprilie va lipsi din cadendarul Marelui Circ, după ce Grand Prix-urile din Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza războiului din Orientul Apropiat.

