Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu vine la Interviurile „Adevărul”, de la ora 12.00

Rusia pregătește o „lovitură Pearl Harbor în spațiu”, avertizează șeful Comandamentului Spațial al SUA

Un înalt comandant militar american a avertizat că Rusia ar putea dezvolta o armă nucleară destinată distrugerii sateliților aflați pe orbita joasă a Pământului, un scenariu care, potrivit acestuia, ar provoca un haos global.

Declarațiile au fost făcute de generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA, într-un interviu acordat The Times.

Comandantul american a subliniat că administrația americană tratează cu „mare îngrijorare” informațiile privind intențiile Moscovei.

Potrivit acestuia, Rusia ar lua în calcul plasarea pe orbită a unui dispozitiv nuclear anti-satelit, capabil să afecteze infrastructura spațială a tuturor statelor. „Ar fi un rezultat pe care nu l-am putea tolera”, a spus el, citat de publicație.

Stephen Whiting a subliniat că Rusia continuă să investească în tehnologii menite să contracareze capacitățile spațiale occidentale, inclusiv prin bruiaj masiv al comunicațiilor și semnalelor GPS, activități care, potrivit lui, pot pune în pericol chiar și avioane civile.

O potențială încălcare a tratatelor internaționale

În cazul în care informațiile se confirmă, plasarea unei arme nucleare în spațiu ar reprezenta o încălcare gravă a Tratatului privind spațiul extraatmosferic, la care Rusia este parte,  scrie Daily Mail Online, citând aceeași sursă.

Generalul nu a comentat însă modul în care SUA au ajuns la aceste concluzii.

Stephen Whiting a explicat însă logica strategică atribuită Moscovei: Rusia ar vedea în neutralizarea sateliților occidentali o modalitate de a compensa inferioritatea părivind armamentul convențional față de Statele Unite și NATO.

Avertismentul vine într-un moment în care liderii europeni discută intens despre creșterea capacităților de apărare Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au subliniat necesitatea accelerării producției de armament, pe fondul presiunilor generate de războiul din Ucraina și de incertitudinile privind angajamentul SUA față de alianță.

Mai multe state europene au anunțat planuri de creștere a bugetelor militare, însă oficiali NATO avertizează că industria de apărare a Europei nu reușește încă să țină pasul cu cererea.

Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA. FOTO captură Times News
Europa, între presiuni externe și nevoia de autonomie

Statele Unite au transmis în mai multe rânduri că doresc ca aliații europeni să preia o parte mai mare din responsabilitatea apărării continentului, în timp ce Europa încearcă să-și consolideze propriile capacități după decenii de dependență de sprijinul american.

Oficialii NATO insistă însă că UE ar trebui să se concentreze pe domeniile în care are expertiză, precum finanțarea și coordonarea industrială, fără să intre în zona de planificare militară, care rămâne atribuția alianței.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Suma infimă cheltuită pe bilet de câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
După hidrocentrale, ONG-urile au pus gând rău și mineralelor rare. Expert: Sistemul energetic e sabotat/Ne-ar duce la blackout
gandul.ro
image
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
mediafax.ro
image
Giovanni Becali: “O echipă de Serie A l-a ofertat pe Musi!” Răspunsul dat de Dinamo
fanatik.ro
image
Ministrul transporturilor, afaceri cu unul din șefii Academiei Infractorilor: numele lui Ciprian Șerban apare pe trei contracte dintr-un mare dosar instrumentat de DIICOT
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
A făcut accident și l-a sunat imediat pe Donald Trump. După 3 săptămâni, s-a aflat unde a ajuns
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
Cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Manole: Se introduce un salariu minim de referință de 4.000 de lei brut
antena3.ro
image
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
observatornews.ro
image
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Scenariu dur - să nu se mai plătească
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Salariile la stat se recalculază. Ce înseamnă pragul de 4.000 lei brut şi cum vor fi plătiţi bugetarii în următorii ani
playtech.ro
image
Sorin Grindeanu, elogiat în presa comunistă. Legătura neașteptată din copilărie cu președintele Nicușor Dan
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
Primul nume mare care critică numirea lui Gică Hagi la naționala României
digisport.ro
image
„Se monitorizează tot traficul din 17 aprilie”: MAI, avertisment oficial după valul de mesaje despre camerele de supraveghere
stiripesurse.ro
image
SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Ilie Bolojan, anunţ despre DEMISIE: Am discutat cu preşedintele Nicuşor Dan!
romaniatv.net
image
Criză în sistemul de pensii din România! La fiecare 10 salariați există 9 pensionari. Viitor sumbru privind plata pensiilor
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, scandal cu fiul din cauza iubitei: „A zis că am jignit-o”. Ce i-a putut face nurorii
actualitate.net
image
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
click.ro
image
Ce a făcut Valentin Sanfira după ce melodia Codruței Filip a avut succes. Și-a spus adevărul prin cântec
click.ro
image
Horoscop luni, 20 aprilie. Familia unui nativ scoate la lumină adevăruri neștiute
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Harry Meghan Australia, Profimedia (2) jpg
Meghan Markle, ”un pachet de nervi” în timpul turneului din Australia! Ce spune despre Ducesă o expertă în limbajul corpului
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Stadionul roman din orașul Perga (© Arkeoloji Haber)
„Ușile Morții”: Cum au modificat romanii un stadion pentru spectacole sângeroase
historia.ro
