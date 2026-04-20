Rusia pregătește o „lovitură Pearl Harbor în spațiu”, avertizează șeful Comandamentului Spațial al SUA

Un înalt comandant militar american a avertizat că Rusia ar putea dezvolta o armă nucleară destinată distrugerii sateliților aflați pe orbita joasă a Pământului, un scenariu care, potrivit acestuia, ar provoca un haos global.

Declarațiile au fost făcute de generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA, într-un interviu acordat The Times.

Comandantul american a subliniat că administrația americană tratează cu „mare îngrijorare” informațiile privind intențiile Moscovei.

Potrivit acestuia, Rusia ar lua în calcul plasarea pe orbită a unui dispozitiv nuclear anti-satelit, capabil să afecteze infrastructura spațială a tuturor statelor. „Ar fi un rezultat pe care nu l-am putea tolera”, a spus el, citat de publicație.

Stephen Whiting a subliniat că Rusia continuă să investească în tehnologii menite să contracareze capacitățile spațiale occidentale, inclusiv prin bruiaj masiv al comunicațiilor și semnalelor GPS, activități care, potrivit lui, pot pune în pericol chiar și avioane civile.

O potențială încălcare a tratatelor internaționale

În cazul în care informațiile se confirmă, plasarea unei arme nucleare în spațiu ar reprezenta o încălcare gravă a Tratatului privind spațiul extraatmosferic, la care Rusia este parte, scrie Daily Mail Online, citând aceeași sursă.

Generalul nu a comentat însă modul în care SUA au ajuns la aceste concluzii.

Stephen Whiting a explicat însă logica strategică atribuită Moscovei: Rusia ar vedea în neutralizarea sateliților occidentali o modalitate de a compensa inferioritatea părivind armamentul convențional față de Statele Unite și NATO.

Avertismentul vine într-un moment în care liderii europeni discută intens despre creșterea capacităților de apărare Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au subliniat necesitatea accelerării producției de armament, pe fondul presiunilor generate de războiul din Ucraina și de incertitudinile privind angajamentul SUA față de alianță.

Mai multe state europene au anunțat planuri de creștere a bugetelor militare, însă oficiali NATO avertizează că industria de apărare a Europei nu reușește încă să țină pasul cu cererea.

Europa, între presiuni externe și nevoia de autonomie

Statele Unite au transmis în mai multe rânduri că doresc ca aliații europeni să preia o parte mai mare din responsabilitatea apărării continentului, în timp ce Europa încearcă să-și consolideze propriile capacități după decenii de dependență de sprijinul american.

Oficialii NATO insistă însă că UE ar trebui să se concentreze pe domeniile în care are expertiză, precum finanțarea și coordonarea industrială, fără să intre în zona de planificare militară, care rămâne atribuția alianței.