Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Romag Halânga se vinde: Prețul de pornire stabilit la 40 de milioane de euro pentru activele colosului industrial

La 10 ani de la intrarea în faliment, Termocentrala Romag Termo de la Halânga va fi scoasă la licitație pentru 40 de milioane de euro plus TVA, licitația presupunând și vânzarea de terenuri în suprafață totală de 767.312 m.p., clădiri și construcții speciale, precum și mașini, echipamente și instalații.

Potrivit anunțului de licitație programată pentru 28 aprilie, Termocentrala Romag Termo Halânga este amplasată la aproximativ 5 km de Drobeta Turnu Severin, în localitatea Halânga și este echipată cu 6 cazane energetice de 420 t/h cu funcționare pe cărbune lignit și cu suport de păcură, 1 cazan de 420 t/h cu funcționare pe păcură și 2 cazane de 105 t/h cu funcționare pe combustibil lichid (păcură STAS 51-83, CLU sau motorina).

Aburul energetic era produs de cazanele de 420 t/h iar cu ajutorul a 4 turbogeneratoare de 50 MW, 1 turbogenerator de 25 MW și 1 turbogenerator de 22 MW s-a produs energia electrică în cogenerare. Termocentrala Romag Termo Halânga este racordată în rețeaua de 110kV a SEN în zona de S-V prin intermediul Stației electrice de 110kV.

Termocentrala Romag Termo de la Halânga făcea parte din Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN), structură extrem de importantă în economia României, cu principal obiect de activitate de producția a apei grele, necesară reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

După ce a produs întreaga cantitate de apă grea, RAAN a intrat în faliment, trăgând după ea și Romag Termo, în subordinea căreia se afla Termocentrala Halânga.

Lichidatorul judiciar EuroInsol a încercat de mai multe ori să vândă la licitație Termocentrala.

RAAN avea 9.000 de angajați în anul 2000

Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) a fost înființată în 1998, prin reorganizarea unor structuri din fosta Regia Autonomă a Electricității RENEL, cu scopul de a concentra și administra activitățile strategice ale României din domeniul nuclear. Obiectul principal de activitate al RAAN îl reprezenta producția de apă grea (D₂O), un material esențial pentru funcționarea reactoarelor de tip CANDU utilizate la Centrala Nucleară de la Cernavodă, dar și producerea de energie electrică și termică necesară atât proceselor industriale proprii, cât și consumului urban.

La începutul anilor 2000, regia avea un număr de aproximativ 8.000–9.000 de angajați, fiind unul dintre cei mai mari angajatori industriali din sud-vestul țării. În timp, pe fondul reducerii activității și al dificultăților financiare, personalul s-a diminuat semnificativ, ajungând la circa 3.000–4.000 de salariați înainte de intrarea în faliment.

Structura RAAN era organizată în jurul a două sucursale principale, profund interdependente. Sucursala Romag Prod avea rolul de a produce apa grea printr-un proces industrial complex și foarte energofag, în timp ce sucursala Romag Termo, situată la Halânga, asigura energia electrică și mai ales aburul tehnologic necesar acestui proces. Termocentrala de la Halânga nu deservea doar platforma industrială, ci și sistemul de termoficare al municipiului Drobeta-Turnu Severin, ceea ce îi conferea un rol important și în plan local. Relația dintre cele două entități era una de dependență directă: fără energia și aburul furnizate de Romag Termo, producția de apă grea de la Romag Prod nu ar fi fost posibilă în parametri normali.

După 2010, în contextul scăderii cererii de apă grea, al costurilor ridicate de producție și al acumulării unor datorii semnificative, situația economică a regiei s-a deteriorat rapid. RAAN a intrat în insolvență în 2013, procedură în care a fost administrată judiciar de consorțiul format din Tudor & Asociatii SPRL și SIERRA QUADRANT SPRL, iar ulterior în faliment în 2016, când atribuțiile au fost preluate de lichidatorul judiciar. 

Top articole

Partenerii noștri

image
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
România are peste 6.000 de privilegiaţi care călătoresc cu paşaport diplomatic. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat zeci de mii de astfel de documente din ‘90 și până azi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan susține că Nicușor Dan nu i-a cerut demisia: „Am discutat cu dânsul, vom mai discuta”
mediafax.ro
image
Fotbalistul care va fi tată la doar 22 de ani. Mama copilului este fiica antrenorului său
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, cu o zi înainte ca PSD să decidă dacă îi retrage sprijinul politic: „PSD a mințit”. Ce a discutat cu Nicușor Dan despre demisie
libertatea.ro
image
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
digisport.ro
image
„Se monitorizează tot traficul din 17 aprilie”: MAI, avertisment oficial după valul de mesaje despre camerele de supraveghere
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Un bărbat de 77 de ani a intrat cu maşina în mai mulţi oameni în Călăraşi. Ar fi încurcat frâna cu acceleraţia
observatornews.ro
image
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
newsweek.ro
image
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
prosport.ro
image
Ce nu au voie să facă femeile în Grecia: Amenzile sunt de mii de euro, multe românce nici nu ştiu de restricţii
playtech.ro
image
Unde a fost surprins Laurențiu Reghecampf la revenirea în România. Antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc
fanatik.ro
image
S-a prăbușit zidul Cetății Hotin, celebra fortăreață a lui Ștefan cel Mare. Pagubele sunt lângă „pata neagră”, simbol al cetății. Autoritățile ucrainene sunt acuzate de neglijență VIDEO
ziare.com
image
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva foarte suspect: au fost plasate peste 1 miliard de dolari în pariuri perfect sincronizate pe războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
ANALIZĂ Premier sub presiune. „Tăcerea mieilor” de la Cotroceni, pradă pentru PSD
cotidianul.ro
image
Tatăl lui Rareș Cojoc, după ce Andreei Popescu i s-au aprins călcâiele după Dan Alexa. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit. Gestul său a fost taxat dur!
romaniatv.net
image
Bani în plus pentru pensie. Cum se poate obține o sumă considerabilă
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii
click.ro
image
Ce face înghețata cu glicemia ta. Adevărul pe care medicii nu ți-l spun niciodată în față
click.ro
image
O floare aproape imposibil de întâlnit în natură, descoperită tot mai des în România. Unde poți să o admiri
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Iancu de Hunedoara în Buda, opera sculptorului de István Tóth (© Thaler Tamas / Wikimedia Commons)
Iancu de Hunedoara și relațiile sale cu Țara Românească și Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Marinescu, dezvăluiri din mariajul cu un comisar criminalist: „Ne acordăm momente de liniște și facem bine”
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!