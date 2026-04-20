Romag Halânga se vinde: Prețul de pornire stabilit la 40 de milioane de euro pentru activele colosului industrial

La 10 ani de la intrarea în faliment, Termocentrala Romag Termo de la Halânga va fi scoasă la licitație pentru 40 de milioane de euro plus TVA, licitația presupunând și vânzarea de terenuri în suprafață totală de 767.312 m.p., clădiri și construcții speciale, precum și mașini, echipamente și instalații.

Potrivit anunțului de licitație programată pentru 28 aprilie, Termocentrala Romag Termo Halânga este amplasată la aproximativ 5 km de Drobeta Turnu Severin, în localitatea Halânga și este echipată cu 6 cazane energetice de 420 t/h cu funcționare pe cărbune lignit și cu suport de păcură, 1 cazan de 420 t/h cu funcționare pe păcură și 2 cazane de 105 t/h cu funcționare pe combustibil lichid (păcură STAS 51-83, CLU sau motorina).

Aburul energetic era produs de cazanele de 420 t/h iar cu ajutorul a 4 turbogeneratoare de 50 MW, 1 turbogenerator de 25 MW și 1 turbogenerator de 22 MW s-a produs energia electrică în cogenerare. Termocentrala Romag Termo Halânga este racordată în rețeaua de 110kV a SEN în zona de S-V prin intermediul Stației electrice de 110kV.

Termocentrala Romag Termo de la Halânga făcea parte din Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN), structură extrem de importantă în economia României, cu principal obiect de activitate de producția a apei grele, necesară reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

După ce a produs întreaga cantitate de apă grea, RAAN a intrat în faliment, trăgând după ea și Romag Termo, în subordinea căreia se afla Termocentrala Halânga.

Lichidatorul judiciar EuroInsol a încercat de mai multe ori să vândă la licitație Termocentrala.

RAAN avea 9.000 de angajați în anul 2000

Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) a fost înființată în 1998, prin reorganizarea unor structuri din fosta Regia Autonomă a Electricității RENEL, cu scopul de a concentra și administra activitățile strategice ale României din domeniul nuclear. Obiectul principal de activitate al RAAN îl reprezenta producția de apă grea (D₂O), un material esențial pentru funcționarea reactoarelor de tip CANDU utilizate la Centrala Nucleară de la Cernavodă, dar și producerea de energie electrică și termică necesară atât proceselor industriale proprii, cât și consumului urban.

La începutul anilor 2000, regia avea un număr de aproximativ 8.000–9.000 de angajați, fiind unul dintre cei mai mari angajatori industriali din sud-vestul țării. În timp, pe fondul reducerii activității și al dificultăților financiare, personalul s-a diminuat semnificativ, ajungând la circa 3.000–4.000 de salariați înainte de intrarea în faliment.

Structura RAAN era organizată în jurul a două sucursale principale, profund interdependente. Sucursala Romag Prod avea rolul de a produce apa grea printr-un proces industrial complex și foarte energofag, în timp ce sucursala Romag Termo, situată la Halânga, asigura energia electrică și mai ales aburul tehnologic necesar acestui proces. Termocentrala de la Halânga nu deservea doar platforma industrială, ci și sistemul de termoficare al municipiului Drobeta-Turnu Severin, ceea ce îi conferea un rol important și în plan local. Relația dintre cele două entități era una de dependență directă: fără energia și aburul furnizate de Romag Termo, producția de apă grea de la Romag Prod nu ar fi fost posibilă în parametri normali.

După 2010, în contextul scăderii cererii de apă grea, al costurilor ridicate de producție și al acumulării unor datorii semnificative, situația economică a regiei s-a deteriorat rapid. RAAN a intrat în insolvență în 2013, procedură în care a fost administrată judiciar de consorțiul format din Tudor & Asociatii SPRL și SIERRA QUADRANT SPRL, iar ulterior în faliment în 2016, când atribuțiile au fost preluate de lichidatorul judiciar.