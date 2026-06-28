Africa de Sud și Canada deschid faza eliminatorie a Cupei Mondiale. Programul 16-imilor de finală

Faza eliminatorie a Campionatului Mondial de fotbal 2026 începe duminică seară cu un meci inedit: Africa de Sud - Canada. Este pentru prima dată când se dispută 16-imi de finală la un turneu final.

Meciul dintre Africa de Sud și Canada se va disputa duminică seară, de la ora 22.00, pe ”SoFi Stadium” din Inglewood, California. Va fi o dublă premieră în istoria competiției. Pe de o parte, va fi pentru prima dată la Campionatul Mondial când se va disputa un meci în 16-imile de finală ale turneului final. Lucru firesc, având în vedere că acum am avut nu mai puțin de 48 de echipe calificate, un număr record.

Apoi, a doua premieră este aceea că este prima echipă gazdă din istoria Cupei Mondiale care nu va juca un meci pe teren propriu. Pentru că au terminat pe locul secund în grupa lor - fiind învinși de Elveția în ultimul meci - canadienii au pierdut traseul care le permitea să joace în continuare pe teren propriu. Drept urmare, vor juca în SUA, pe ”SoFi Stadium” din Inglewood, California.

Celelalte meciuri din 16-imile de finală vor avea loc zi de zi până sâmbătă.

16-imi Cupa Mondială 2026: program

Africa de Sud - Canada, duminică, ora 22.00

Brazilia - Japonia, luni, ora 20.00

Germania - Paraguay, luni, ora 23.30

Ţările de Jos - Maroc, marţi, ora 04.00

Coasta de Fildeş - Norvegia, marţi, ora 20.00

Franţa - Suedia, miercuri, ora 00.00

Mexic - Ecuador, miercuri, ora 04.00

Anglia - RD Congo, miercuri, ora 19.00

Belgia - Senegal, miercuri, ora 23.00

SUA - Bosnia, joi, ora 03.00

Spania - Austria, joi, ora 22.00

Portugalia - Croaţia, vineri, ora 02.00

Elveţia - Algeria, vineri, ora 06.00

Australia - Egipt, vineri, ora 21.00

Argentina - Capul Verde, sâmbătă, ora 01.00.

Columbia - Ghana, sâmbătă, ora 04.30.