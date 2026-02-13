Arbitrul care și-a cerut în căsătorie partenerul pe stadionul din Köln, bătut măr chiar în fața casei sale. Al doilea incident în decursul a trei zile

Arbitrul german Pascal Kaiser, în vârstă de 29 de ani, a fost din nou agresat chiar în fața locuinței sale. Incidentul a avut loc luni seară, când doi bărbați l-au confruntat și l-au atacat în propria curte.

Kaiser fusese deja victima unei agresiuni cu doar două zile înainte, sâmbătă seară, în propria grădină, în timp ce ieșise afară să fumeze.

De această dată, atacatorii l-au lovit în față și în abdomen, deși acesta ar fi trebuit să beneficieze de protecție judiciară. Poliția a ajuns la fața locului după aproximativ 30 de minute, potrivit news.ro.

Cererea în căsătorie a dat startul unor controverse în Germania

Cu zece zile înainte de aceste incidente, Pascal Kaiser își ceruse iubitul în căsătorie pe stadionul RheinEnergieStadion, la finalul meciului din Bundesliga dintre Köln și Wolfsburg.

Momentul emoționant a generat un val de reacții în întreaga Germanie. Activ pe rețelele de socializare și implicat în lupta împotriva homofobiei, arbitrul devenise o figură vizibilă în spațiul public.