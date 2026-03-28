Fotbalul austriac, în doliu. O jucătoare a murit la 20 de ani, după un accident de neînțeles

Jucătoarea de fotbal Alexandra Wimmer a murit la doar 20 ani, într-un accident de mașină. Sportiva evolua la FC Blau-Weiß Linz, în prima ligă austriacă.

Potrivit presei din Austria, teribilul accident rutier s-a petrecut joi, într-un tunel din orașul Linz. Din motive necunoscute, mașina condusă de sportivă a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un camion. Forța impactului a făcut ca automobilul să se răstoarne. Deși pompierii au folosit echipamente grele pentru a o elibera pe tânără, a fost prea târziu. În ciuda încercărilor de resuscitare, Alexandra Wimmer a decedat în urma rănilor grave. În mașină se mai afla o fată de 15 ani, care s-a ales cu răni grave. Șoferul camionului are 56 de ani și nu a fost rănit.

Juca în Bundesliga austriacă

Mai multe cluburi de fotbal din Austria au transmis mesaje de condoleanțe după această tragedie. Cei de la Austria Viena au scris pe X: "Alexandra Wimmer de la FC Blau-Weiß Linz a decedat mult prea devreme. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei Alexandrei, prietenelor ei, precum și coechipierilor ei. Austria Viena va intra pe terenul de la Linz duminică purtând brățări negre. Odihnește-te în pace, Alexandra!".

Fotbalista evoluase ultima dată în Bundesliga feminină austriacă pe 15 martie, împotriva echipei First Vienna.