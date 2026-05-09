search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Medicii din spitale, interesați de un al doilea contract cu CAS. Casele județene au demarat contractarea pentru furnizori noi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O nouă sesiune de contractare de servicii medicale se va derula în cursul acestei luni, casele județene de asigurări de sănătate demarând procedura. Sunt așteptați furnizori care la această dată nu se află în contract cu CAS.

Pacienții asigurați ar putea avea mai multe opțiuni de la 1 iunie 2026 FOTO: Shutterstock
Pacienții asigurați ar putea avea mai multe opțiuni de la 1 iunie 2026 FOTO: Shutterstock

Furnizorii de servicii medicale care la această dată nu se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) și își doresc să ofere pacienților asigurați servicii compensate/gratuite în baza biletului de trimitere sunt așteptați să-și depună ofertele la casele județene de asigurări de sănătate, până la 21 mai 2026.

Un astfel de apel pentru furnizori noi a lansat și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Olt.

Casa de Asigurări de Sănătate Olt organizează sesiune de contractare în luna mai 2026 pentru toate domeniile de asistență medicală cu excepția asistenței medicale spitalicești. În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;

b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale;

c) să fie acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligaţi să se acrediteze potrivit reglementărilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, sunt acreditaţi pentru furnizorii care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;

d) să depună, în vederea încheierii contractului, documentele afișate pe pagina web a CAS Olt conform prevederilor legale în vigoare, pentru fiecare domeniu de asistență medicală, la termenele stabilite pentru contractare”, a anunțat CJAS Olt.

Furnizorii interesați sunt așteptați să depună documentele până la data de 21 mai 2026. Nerespectarea acestui termen presupune o așteptare până la următoarea sesiune de contractare, care se realizează, de regulă, anual.

Anul trecut, casele județene au putut decide perioada în care organizează contractări noi, însă în 2026 perioada este comună pentru toate județele.

Eventualele contracte noi vor intra în vigoare de la 1 iunie, ceea ce înseamnă că începând de la acea dată pacienții vor avea de ales între mai mulți furnizori pentru consultații, investigații și tratament.

„Este o sesiune de contractare la nivel de țară, fiecare județ contractează în luna mai, și este organizată pentru furnizori noi care doresc să intre în relația contractuală cu Casa. Vom vedea ce furnizori depun, pe ce domenii, și în funcție de ce primim, analizăm. Noi vom afișa și o listă de admiși/respinși, dar la momentul acesta încă nu am primit solicitări”, a precizat directorul CJAS Olt, Sorina Oancea.

Medicii pot încheia de la 1 ianuarie 2026 două contracte, dar nu mai mult de 1,5 norme

Noile contracte care ar putea fi încheiate, dacă noi furnizori își arată interesul să le ofere pacienților asigurați servicii în regim gratuit/compensat, înseamnă pentru pacienți mai multe posibilități de a alege. Pentru contractele noi nu există în schimb finanțare suplimentară, casele județene repartizând fondurile în baza bugetelor care deja le-au fost alocate pe domenii. Pentru furnizorii care oferă servicii în baza unui plafon (este, de exemplu, cazul laboratoarelor de analize medicale, care pot oferi servicii fără să țină cont de plafon doar către anumite categorii de pacienți, cum sunt pacienții oncologici), se încheie lunar acte adiționale în care sunt stipulate sumele pe care le au la dispoziție. Creșterea numărului de furnizori de acest tip va însemna și scăderea sumelor alocate/furnizor.

Contractarea unor noi furnizori poate aduce, pe de altă parte, accesul pacienților la servicii și în zone în care în prezent acestea lipsesc.

Până la urmă, noi urmărim să asigurăm furnizarea serviciilor medicale, pacienții să poată alege între mai mulți furnizori, în limita sumelor alocate”, a mai spus Oancea.

Cel mai probabil, în cazul pacienților din județul Olt, vor fi încheiate noi contracte cel puțin pe specialitățile clinice, iar acest lucru urmează să se întâmple și datorită faptului că, de la 1 ianuarie 2026, medicii pot lucra în cadrul a două contracte încheiate cu CJAS, dar nu mai mult de 1,5 norme, iar mai mulți medici din unități spitalicești, de exemplu, s-au arătat interesați de un nou contract în cadrul căruia să acorde consultații către asigurați.

Sunt sigură că vom avea pe partea de specialități clinice, pentru că știu că s-au tot primit întrebări”, a mai spus Oancea.

Dacă pentru specialitățile clinice interesul este destul de mare, nu sunt deocamdată semnale despre noi laboratoarele de analize medicale, furnizori de dispozitive medicale, furnizori de îngrijiri la domiciliu, medici stomatologi etc., care de asemenea pot solicita să intre în contract cu CAS.

În această sesiune nu pot fi contractate, în schimb, noi servicii spitalicești. Pentru acestea se așteaptă noul ordin care să stabilească numărul de paturi contractabile la nivel de țară, spitalele urmând să treacă printr-un proces de ajustare a numărului de paturi.

Concret, pentru că România are prea multe paturi de spitalizare raportat la media europeană, ar urma ca în 2026 spitalele să piardă 4.700 de paturi contractabile. În 2027 și 2028 vor urma de asemenea ajustări, astfel încât până în 2028 numărul de paturi la nivel de țară să fie scăzut cu 14.000.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București acuză România că FALSIFICĂ istoria celui de-al Doilea Război Mondial
gandul.ro
image
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
mediafax.ro
image
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București care au o relație și nu se mai ascund
fanatik.ro
image
Vladimir Putin afirmă că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
digisport.ro
image
Vacanța în care hotelul te poartă dintr-un oraș în altul. Experiența unei croaziere în Mediterană, prin Italia, Spania și Franța
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
prosport.ro
image
Destinaţii de vară ieftine şi aproape de România. Plajele pe care nu ai voie să le ratezi în 2026
playtech.ro
image
A divorțat la finalul lui 2025, dar acum iubește din nou. Vestea momentului despre prietena Soranei Cîrstea
fanatik.ro
image
Cine sunt „super-revoluționarii” din nucleul dur al conservatorilor iranieni care încearcă să saboteze un acord cu SUA
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea, victoria carierei: a învins liderul mondial WTA, Arina Sabalenka, la Roma
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Când e Înălțarea în 2026. Ziua coincide cu o altă sărbătoare mare din România
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează „Battleships” a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”
click.ro
image
Cauza morții lui Ioan Isaiu. S-a prăbușit sub privirile împietrite ale colegilor: „Suntem șocați”
click.ro
image
Cel mai mare regret cu care a murit Ioan Isaiu: „Doamne-Doamne o să se uite și la noi”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka a apărut fără verighetă. Se întâmplă la puțin timp după speculațiile legate de un posibil divorț
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani