Medicii din spitale, interesați de un al doilea contract cu CAS. Casele județene au demarat contractarea pentru furnizori noi

O nouă sesiune de contractare de servicii medicale se va derula în cursul acestei luni, casele județene de asigurări de sănătate demarând procedura. Sunt așteptați furnizori care la această dată nu se află în contract cu CAS.

Furnizorii de servicii medicale care la această dată nu se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) și își doresc să ofere pacienților asigurați servicii compensate/gratuite în baza biletului de trimitere sunt așteptați să-și depună ofertele la casele județene de asigurări de sănătate, până la 21 mai 2026.

Un astfel de apel pentru furnizori noi a lansat și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Olt.

„Casa de Asigurări de Sănătate Olt organizează sesiune de contractare în luna mai 2026 pentru toate domeniile de asistență medicală cu excepția asistenței medicale spitalicești. În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;

b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale;

c) să fie acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligaţi să se acrediteze potrivit reglementărilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, sunt acreditaţi pentru furnizorii care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;

d) să depună, în vederea încheierii contractului, documentele afișate pe pagina web a CAS Olt conform prevederilor legale în vigoare, pentru fiecare domeniu de asistență medicală, la termenele stabilite pentru contractare”, a anunțat CJAS Olt.

Furnizorii interesați sunt așteptați să depună documentele până la data de 21 mai 2026. Nerespectarea acestui termen presupune o așteptare până la următoarea sesiune de contractare, care se realizează, de regulă, anual.

Anul trecut, casele județene au putut decide perioada în care organizează contractări noi, însă în 2026 perioada este comună pentru toate județele.

Eventualele contracte noi vor intra în vigoare de la 1 iunie, ceea ce înseamnă că începând de la acea dată pacienții vor avea de ales între mai mulți furnizori pentru consultații, investigații și tratament.

„Este o sesiune de contractare la nivel de țară, fiecare județ contractează în luna mai, și este organizată pentru furnizori noi care doresc să intre în relația contractuală cu Casa. Vom vedea ce furnizori depun, pe ce domenii, și în funcție de ce primim, analizăm. Noi vom afișa și o listă de admiși/respinși, dar la momentul acesta încă nu am primit solicitări”, a precizat directorul CJAS Olt, Sorina Oancea.

Medicii pot încheia de la 1 ianuarie 2026 două contracte, dar nu mai mult de 1,5 norme

Noile contracte care ar putea fi încheiate, dacă noi furnizori își arată interesul să le ofere pacienților asigurați servicii în regim gratuit/compensat, înseamnă pentru pacienți mai multe posibilități de a alege. Pentru contractele noi nu există în schimb finanțare suplimentară, casele județene repartizând fondurile în baza bugetelor care deja le-au fost alocate pe domenii. Pentru furnizorii care oferă servicii în baza unui plafon (este, de exemplu, cazul laboratoarelor de analize medicale, care pot oferi servicii fără să țină cont de plafon doar către anumite categorii de pacienți, cum sunt pacienții oncologici), se încheie lunar acte adiționale în care sunt stipulate sumele pe care le au la dispoziție. Creșterea numărului de furnizori de acest tip va însemna și scăderea sumelor alocate/furnizor.

Contractarea unor noi furnizori poate aduce, pe de altă parte, accesul pacienților la servicii și în zone în care în prezent acestea lipsesc.

„Până la urmă, noi urmărim să asigurăm furnizarea serviciilor medicale, pacienții să poată alege între mai mulți furnizori, în limita sumelor alocate”, a mai spus Oancea.

Cel mai probabil, în cazul pacienților din județul Olt, vor fi încheiate noi contracte cel puțin pe specialitățile clinice, iar acest lucru urmează să se întâmple și datorită faptului că, de la 1 ianuarie 2026, medicii pot lucra în cadrul a două contracte încheiate cu CJAS, dar nu mai mult de 1,5 norme, iar mai mulți medici din unități spitalicești, de exemplu, s-au arătat interesați de un nou contract în cadrul căruia să acorde consultații către asigurați.

„Sunt sigură că vom avea pe partea de specialități clinice, pentru că știu că s-au tot primit întrebări”, a mai spus Oancea.

Dacă pentru specialitățile clinice interesul este destul de mare, nu sunt deocamdată semnale despre noi laboratoarele de analize medicale, furnizori de dispozitive medicale, furnizori de îngrijiri la domiciliu, medici stomatologi etc., care de asemenea pot solicita să intre în contract cu CAS.

În această sesiune nu pot fi contractate, în schimb, noi servicii spitalicești. Pentru acestea se așteaptă noul ordin care să stabilească numărul de paturi contractabile la nivel de țară, spitalele urmând să treacă printr-un proces de ajustare a numărului de paturi.

Concret, pentru că România are prea multe paturi de spitalizare raportat la media europeană, ar urma ca în 2026 spitalele să piardă 4.700 de paturi contractabile. În 2027 și 2028 vor urma de asemenea ajustări, astfel încât până în 2028 numărul de paturi la nivel de țară să fie scăzut cu 14.000.