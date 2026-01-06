search
Marți, 6 Ianuarie 2026
La doar 46 de ani, fostul antrenor de top s-a lăsat de fotbal și s-a angajat la McDonald’s

Publicat:

De obicei, antrenorii care reușesc să ajungă sus în carieră ori rămân în fenomen, ori se fac analiști sportivi. Nu este cazul lui Alexander Nouri, care la 46 de ani a decis să se angajeze la cunoscutul lanț de restaurante fast-food McDonald’s.

Alexander Nouri, mândru de noul său loc de muncă. Foto X
Alexander Nouri, mândru de noul său loc de muncă. Foto X

Fost principal în Bundesliga a absolvit școala germană de antrenori în 2016, alături de șeful de promoție Julian Nagelsmann, actualul selecționer al ”Panzerelor”. Apoi a preluat-o pe Werder Bremen într-un moment în care echipa se afla la retrogradare, însă după un retur de forță (11 meciuri la rând fără înfrângere, dintre care 9 victorii) a fost gata-gata chiar să prindă cupele europene.

A lucrat cu jucătorii, acum o face cu angajații

Alexander Nouri a trecut apoi pe la Ingolstadt, Hertha Berlin, a fost antrenor secund la naționala Statelor Unite ale Americii, pentru ca în urmă cu 4 ani să ajungă în Grecia, la AO Kavala. De la despărțirea de formația elenă, germanul nu și-a mai găsit vreun angajament în fotbal, drept pentru care a decis să urmeze o nouă carieră.

Din acest an, fostul antrenor a devenit manager la două restaurante fast-food din Herzogenrath, un orășel din Renania de Nord-Westfalia, și nu regretă pasul făcut. „Ambele lumi înseamnă să știi să lucrezi cu oamenii. În fotbal sunt jucătorii, aici sunt angajații. Nu mă voi duce acolo și voi spune: știu cum funcționează. Sunt aici să învăț. Dar principiul de bază este același: trebuie să înțelegi cine se află în fața ta, ce îl motivează și de ce are nevoie pentru a performa”, a spus Alexander Nouri, conform Suddeutsche Zeitung.

