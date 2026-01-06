La doar 46 de ani, fostul antrenor de top s-a lăsat de fotbal și s-a angajat la McDonald’s

De obicei, antrenorii care reușesc să ajungă sus în carieră ori rămân în fenomen, ori se fac analiști sportivi. Nu este cazul lui Alexander Nouri, care la 46 de ani a decis să se angajeze la cunoscutul lanț de restaurante fast-food McDonald’s.

Fost principal în Bundesliga a absolvit școala germană de antrenori în 2016, alături de șeful de promoție Julian Nagelsmann, actualul selecționer al ”Panzerelor”. Apoi a preluat-o pe Werder Bremen într-un moment în care echipa se afla la retrogradare, însă după un retur de forță (11 meciuri la rând fără înfrângere, dintre care 9 victorii) a fost gata-gata chiar să prindă cupele europene.

A lucrat cu jucătorii, acum o face cu angajații

Alexander Nouri a trecut apoi pe la Ingolstadt, Hertha Berlin, a fost antrenor secund la naționala Statelor Unite ale Americii, pentru ca în urmă cu 4 ani să ajungă în Grecia, la AO Kavala. De la despărțirea de formația elenă, germanul nu și-a mai găsit vreun angajament în fotbal, drept pentru care a decis să urmeze o nouă carieră.

Din acest an, fostul antrenor a devenit manager la două restaurante fast-food din Herzogenrath, un orășel din Renania de Nord-Westfalia, și nu regretă pasul făcut. „Ambele lumi înseamnă să știi să lucrezi cu oamenii. În fotbal sunt jucătorii, aici sunt angajații. Nu mă voi duce acolo și voi spune: știu cum funcționează. Sunt aici să învăț. Dar principiul de bază este același: trebuie să înțelegi cine se află în fața ta, ce îl motivează și de ce are nevoie pentru a performa”, a spus Alexander Nouri, conform Suddeutsche Zeitung.