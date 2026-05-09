search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Antreprenorii români, mai siguri pe ei decât alți europeni: doar 30% nu știu de ce fel de angajați vor avea nevoie peste doi ani

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Antreprenorii români sunt mai siguri pe ei decât alți europeni, potrivit unui studiu de specialitate, care arată că doar 30% nu știu ce competențe vor fi necesare în firma lor în următorii doi ani, față de 40% la nivel european.

O tânără la un interviu de angajare
Planificarea forței de muncă este o prioritate importantă în 2026. Foto arhivă

Potrivit studiului, puțin peste jumătate (54%) dintre profesioniștii HR din România consideră că planificarea forței de muncă este o prioritate importantă în 2026. Media europeană este apropiată, ajungând la 51%. Principalele preocupări sunt asigurarea unui număr suficient de angajați și organizarea mai eficientă a activității. Acest lucru pare să fie în contrast cu creșterea automatizării și a inteligenței artificiale. Totuși, un sfert dintre profesioniștii HR (26%) din Europa indică aceste evoluții tehnologice drept motivul principal pentru care acordă o atenție mai mare planificării forței de muncă, în timp ce în țară, 37% spun același lucru. Un alt rezultat relevant arată că organizațiile se concentrează din ce în ce mai mult pe competențe și abilități, și nu pe titluri de job, atunci când angajează personal. Aceste concluzii reies dintr-un nou studiu realizat de furnizorul european de soluții HR SD Worx, care a intervievat 5.936 de manageri HR și 16.500 de angajați din 16 țări europene, printre care și România.

De la AI la deficitul de talente: profesioniștii HR acordă mai multă atenție planificării forței de muncă din diverse motive. Peste jumătate dintre angajatorii români (54%) spun că aceasta va fi o prioritate importantă pentru 2026, ușor peste media europeană de 51%.

Principalele motive sunt nevoia de a asigura un număr suficient de angajați și de a organiza activitatea mai eficient. În România, această preocupare este menționată de 59% dintre respondenți, peste media europeană de 48%. Alte motive importante invocate la nivel local sunt asigurarea continuității serviciilor și a unei experiențe consistente pentru clienți (44%) și controlul costurilor cu personalul (43%), urmate de dificultățile legate de atragerea și retenția talentelor, precum și de nevoia de a răspunde cerințelor de reglementare tot mai complexe.

La nivel european, următoarele motive menționate de organizații sunt controlul costurilor cu personalul (40%) și asigurarea continuității serviciilor și a experienței clienților (39%). Deficitul de talente și creșterea fluctuației de personal (34%), precum și conformarea la reglementări tot mai complexe (31%) completează topul principalelor răspunsuri.

61% privesc dincolo de titlurile de job atunci când planifică personalul

Modul în care organizațiile abordează planificarea forței de muncă este în schimbare. Mai mult de jumătate dintre angajatori (61%) nu se mai concentrează exclusiv pe titluri de job, ci din ce în ce mai mult pe competențe. La nivel european, mai mult de jumătate dintre angajatori (55%) nu se mai concentrează exclusiv pe titluri de job, ci din ce în ce mai mult pe competențe. În același timp, aproape trei din zece organizații (29%) se concentrează pe planificarea strategică a forței de muncă, în locul planificării operaționale, identificând nevoile viitoare de personal și competențe, iar o treime combină cele două abordări.

Nouă din zece absolvenți de facultate își găsesc loc de muncă, dar mulți se plâng de salarii: „Nu e nevoie să avem toți diplome”

În același timp, la nivel european, patru din zece angajatori (39%) nu au încă o imagine clară asupra competențelor de care organizația lor va avea nevoie în următorii doi-trei ani. În România, procentul este mai redus, de 30%.

58% dintre angajați consideră că mobilitatea internă în organizația lor este dificilă

La nivel european, mai mult de jumătate dintre angajați (54%) consideră că talentul și potențialul lor nu sunt valorificate pe deplin în rolul actual, în timp ce în România procentul se apropie de 44%; doar patru din zece (41%) văd oportunități de dezvoltare sau de schimbare a rolului în cadrul organizației. În România, aproape două treimi (58%) consideră, de asemenea, că organizația lor nu facilitează explorarea unor roluri, poziții sau proiecte interne care să se potrivească competențelor și intereselor lor, procentul la nivel European fiind de 66%.

Angajații sunt însă ușor mai optimiști atunci când vine vorba despre planificarea activității zinice. În România, 66% spun că reușesc să își coordoneze activitatea fără probleme cu colegii, față de 59%, la nivel european. Românii apreciază că echipa lor planifică eficient și într-un mod structurat într-o proporție de 55%, în timp ce media europeană este de 46%. Cu toate acestea, multe organizații încă nu oferă tot sprijinul necesar: peste jumătate dintre angajați (54%) spun că organizația lor nu pune la dispoziție tehnologia adecvată pentru a-și planifica eficient munca, în timp ce media europeană se situează la 58%.

42% preferă un mix între oameni și tehnologie în planificarea forței de muncă

69% dintre angajatori consideră că managerii au astăzi instrumentele tehnologice necesare pentru a planifica eficient resursele de personal, în timp ce media europeană este de 61%. Astfel de sisteme devin tot mai importante, mai ales atunci când sunt susținute de inteligența artificială. Cu toate acestea, automatizarea completă nu este încă preferată de majoritatea organizațiilor. Doar un sfert dintre angajatorii din România (27%) consideră că planificarea forței de muncă ar trebui să fie complet automatizată, în timp ce 42% preferă o combinație între oameni și tehnologie. În ceea ce privește pontajul, trei din zece angajatori (31%) sunt deschiși către automatizarea completă cu ajutorul inteligenței artificiale la nivel European, similar cu România, unde procentul este de 28%.

„Planificarea forței de muncă devine tot mai mult o componentă strategică pentru organizații. Companiile nu se mai uită doar la roluri, ci la competențele de care vor avea nevoie pentru a rămâne competitive într-un context economic și tehnologic în continuă schimbare. Acest lucru presupune o înțelegere mai clară a competențelor din organizație și o colaborare mai strânsă între HR și celelalte departamente, pentru a anticipa schimbările și a valorifica mai bine talentul intern”, spune Ciprian Chiorean, General Manager SD Worx România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București acuză România că FALSIFICĂ istoria celui de-al Doilea Război Mondial
gandul.ro
image
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
mediafax.ro
image
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București care au o relație și nu se mai ascund
fanatik.ro
image
Vladimir Putin afirmă că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
digisport.ro
image
Vacanța în care hotelul te poartă dintr-un oraș în altul. Experiența unei croaziere în Mediterană, prin Italia, Spania și Franța
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
prosport.ro
image
Destinaţii de vară ieftine şi aproape de România. Plajele pe care nu ai voie să le ratezi în 2026
playtech.ro
image
A divorțat la finalul lui 2025, dar acum iubește din nou. Vestea momentului despre prietena Soranei Cîrstea
fanatik.ro
image
Cine sunt „super-revoluționarii” din nucleul dur al conservatorilor iranieni care încearcă să saboteze un acord cu SUA
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea, victoria carierei: a învins liderul mondial WTA, Arina Sabalenka, la Roma
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Când e Înălțarea în 2026. Ziua coincide cu o altă sărbătoare mare din România
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează „Battleships” a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”
click.ro
image
Cauza morții lui Ioan Isaiu. S-a prăbușit sub privirile împietrite ale colegilor: „Suntem șocați”
click.ro
image
Cel mai mare regret cu care a murit Ioan Isaiu: „Doamne-Doamne o să se uite și la noi”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka a apărut fără verighetă. Se întâmplă la puțin timp după speculațiile legate de un posibil divorț
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani