Antreprenorii români, mai siguri pe ei decât alți europeni: doar 30% nu știu de ce fel de angajați vor avea nevoie peste doi ani

Antreprenorii români sunt mai siguri pe ei decât alți europeni, potrivit unui studiu de specialitate, care arată că doar 30% nu știu ce competențe vor fi necesare în firma lor în următorii doi ani, față de 40% la nivel european.

Potrivit studiului, puțin peste jumătate (54%) dintre profesioniștii HR din România consideră că planificarea forței de muncă este o prioritate importantă în 2026. Media europeană este apropiată, ajungând la 51%. Principalele preocupări sunt asigurarea unui număr suficient de angajați și organizarea mai eficientă a activității. Acest lucru pare să fie în contrast cu creșterea automatizării și a inteligenței artificiale. Totuși, un sfert dintre profesioniștii HR (26%) din Europa indică aceste evoluții tehnologice drept motivul principal pentru care acordă o atenție mai mare planificării forței de muncă, în timp ce în țară, 37% spun același lucru. Un alt rezultat relevant arată că organizațiile se concentrează din ce în ce mai mult pe competențe și abilități, și nu pe titluri de job, atunci când angajează personal. Aceste concluzii reies dintr-un nou studiu realizat de furnizorul european de soluții HR SD Worx, care a intervievat 5.936 de manageri HR și 16.500 de angajați din 16 țări europene, printre care și România.

De la AI la deficitul de talente: profesioniștii HR acordă mai multă atenție planificării forței de muncă din diverse motive. Peste jumătate dintre angajatorii români (54%) spun că aceasta va fi o prioritate importantă pentru 2026, ușor peste media europeană de 51%.

Principalele motive sunt nevoia de a asigura un număr suficient de angajați și de a organiza activitatea mai eficient. În România, această preocupare este menționată de 59% dintre respondenți, peste media europeană de 48%. Alte motive importante invocate la nivel local sunt asigurarea continuității serviciilor și a unei experiențe consistente pentru clienți (44%) și controlul costurilor cu personalul (43%), urmate de dificultățile legate de atragerea și retenția talentelor, precum și de nevoia de a răspunde cerințelor de reglementare tot mai complexe.

La nivel european, următoarele motive menționate de organizații sunt controlul costurilor cu personalul (40%) și asigurarea continuității serviciilor și a experienței clienților (39%). Deficitul de talente și creșterea fluctuației de personal (34%), precum și conformarea la reglementări tot mai complexe (31%) completează topul principalelor răspunsuri.

61% privesc dincolo de titlurile de job atunci când planifică personalul

Modul în care organizațiile abordează planificarea forței de muncă este în schimbare. Mai mult de jumătate dintre angajatori (61%) nu se mai concentrează exclusiv pe titluri de job, ci din ce în ce mai mult pe competențe. La nivel european, mai mult de jumătate dintre angajatori (55%) nu se mai concentrează exclusiv pe titluri de job, ci din ce în ce mai mult pe competențe. În același timp, aproape trei din zece organizații (29%) se concentrează pe planificarea strategică a forței de muncă, în locul planificării operaționale, identificând nevoile viitoare de personal și competențe, iar o treime combină cele două abordări.

Nouă din zece absolvenți de facultate își găsesc loc de muncă, dar mulți se plâng de salarii: „Nu e nevoie să avem toți diplome”

În același timp, la nivel european, patru din zece angajatori (39%) nu au încă o imagine clară asupra competențelor de care organizația lor va avea nevoie în următorii doi-trei ani. În România, procentul este mai redus, de 30%.

58% dintre angajați consideră că mobilitatea internă în organizația lor este dificilă

La nivel european, mai mult de jumătate dintre angajați (54%) consideră că talentul și potențialul lor nu sunt valorificate pe deplin în rolul actual, în timp ce în România procentul se apropie de 44%; doar patru din zece (41%) văd oportunități de dezvoltare sau de schimbare a rolului în cadrul organizației. În România, aproape două treimi (58%) consideră, de asemenea, că organizația lor nu facilitează explorarea unor roluri, poziții sau proiecte interne care să se potrivească competențelor și intereselor lor, procentul la nivel European fiind de 66%.

Angajații sunt însă ușor mai optimiști atunci când vine vorba despre planificarea activității zinice. În România, 66% spun că reușesc să își coordoneze activitatea fără probleme cu colegii, față de 59%, la nivel european. Românii apreciază că echipa lor planifică eficient și într-un mod structurat într-o proporție de 55%, în timp ce media europeană este de 46%. Cu toate acestea, multe organizații încă nu oferă tot sprijinul necesar: peste jumătate dintre angajați (54%) spun că organizația lor nu pune la dispoziție tehnologia adecvată pentru a-și planifica eficient munca, în timp ce media europeană se situează la 58%.

42% preferă un mix între oameni și tehnologie în planificarea forței de muncă

69% dintre angajatori consideră că managerii au astăzi instrumentele tehnologice necesare pentru a planifica eficient resursele de personal, în timp ce media europeană este de 61%. Astfel de sisteme devin tot mai importante, mai ales atunci când sunt susținute de inteligența artificială. Cu toate acestea, automatizarea completă nu este încă preferată de majoritatea organizațiilor. Doar un sfert dintre angajatorii din România (27%) consideră că planificarea forței de muncă ar trebui să fie complet automatizată, în timp ce 42% preferă o combinație între oameni și tehnologie. În ceea ce privește pontajul, trei din zece angajatori (31%) sunt deschiși către automatizarea completă cu ajutorul inteligenței artificiale la nivel European, similar cu România, unde procentul este de 28%.

„Planificarea forței de muncă devine tot mai mult o componentă strategică pentru organizații. Companiile nu se mai uită doar la roluri, ci la competențele de care vor avea nevoie pentru a rămâne competitive într-un context economic și tehnologic în continuă schimbare. Acest lucru presupune o înțelegere mai clară a competențelor din organizație și o colaborare mai strânsă între HR și celelalte departamente, pentru a anticipa schimbările și a valorifica mai bine talentul intern”, spune Ciprian Chiorean, General Manager SD Worx România.