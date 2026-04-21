Lumea wrestlingului a fost martora unuia dintre cele mai emoționante momente la WrestleMania 42 din Las Vegas.

După ce a fost învins de vedeta în ascensiune Oba Femi, Brock Lesnar și-a scos mănușile și ghetele, așezându-le în centrul ringului.

„Bestia” și-a anunțat retragerea în lacrimi, susținut de uralele și scandările mulțimii „Mulțumesc, Brock”, au scandat spectaatorii.

WrestleMania 42 este disponibil doar pe Netflix.

Brock Edward Lesnar este un luptător profesionist american și fost practicant de MMA, dar și jucător profesionist de fotbal american. Ca luptător, este cel mai bine cunoscut pentru perioada petrecută la World Wrestling Entertainment (WWE).

WWE, compania condusă de miliardarul Vince McMahon, chiar dacă nu este la nivelul NBA sau NFL din punct de vedere al popularităţii în Statele Unite, are milioane de fani pe întreg globul, în consecinţă are profituri uriaşe, astfel că îşi permite să „arunce” cu milioane de dolari în cele mai importante staruri.

Cel mai cunoscut wrestler din WWE era Brock Lesnar. Fostul campion la grei din UFC, el a fost un specimen unic, atât în lumea artelor marţiale mixte, cât şi în cea a pro wrestling-ului. Era cel mai bine plătit wrestler din companie, chiar dacă în anul 2019 a avut doar opt meciuri.

Potrivit unei liste alcătuite de Forbes, Brock Lesnar câştigă 10 milioane de dolari anual. În trecut, singurul care rivaliza cu el era John Cena, însă acesta, retras între timp, o luase pe urmele lui Dwayne „The Rock” Johnson, alegând o carieră la Hollywood, iar apariţiile sale în lumea wrestling-ului erau tot mai rare.