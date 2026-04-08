Foto Moartea lui Mircea Lucescu, pe prima pagină a presei italiane. Corierre Della Sera: „A construit o mentalitate de învingător”

Imediat după anunțul decesului lui Mircea Lucescu, presa din Italia i-a dedicat prima pagină, evidențiind cariera sa impresionantă și impactul său asupra fotbalului mondial. Gazetele italiene au subliniat că „România și fotbalul mondial pierd o legendă care a transformat generații și a inspirat milioane de suporteri”.

Publicația Corriere Della Sera a titrat pe prima pagină: „Mircea Lucescu e mort: avea 80 de ani”.

„Lucescu nu a fost doar un antrenor – în total a condus 12 cluburi, dintre care patru în Italia – sau selecționer (România și Turcia); în viața sa a făcut de toate. A scris editorialuri, a moderat programe radio și a învățat italiana, franceza și spaniola”, a precizat publicația.

„A construit o mentalitate de învingător: în 1984 a condus România – pe care o antrena pentru prima dată între 1981 și 1986 – la primul dintre cele șase Campionate Europene din istoria sa și a pus bazele „generației de aur”, care a participat la trei Campionate Mondiale consecutive. De la Italia ’90 până la Franța ’98, cu cea mai bună performanță la SUA ’94, când România a ajuns în sferturi. Printre jucătorii săi: Prunea, Belodedici, Popescu, Petrescu, Sabău, Hagi, Răducioiu, Moldovan și mulți alții”, se arată în material.

Reacții în lume după dispariția lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la București, la vârsta de 80 de ani.

FRF a anunțat pe site-ul oficial dispariția fostului selecționer și că procesul de numire a unui nou antrenor va fi suspendat temporar.

Publicația La Gazzetta dello Sport deschide ediția online cu titlul: „A murit Mircea Lucescu, un vizionar al fotbalului. A antrenat echipele Pisa, Inter și Brescia”, amintind și de perioada petrecută la Reggiana, în 1996.