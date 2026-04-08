Andrea Pirlo, debutat la Brescia de Mircea Lucescu, regretă plecarea maestrului: „Nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc!”. Lui Simeone îi aducea mâncare de acasă

Andrea Pirlo (46 de ani) este unul dintre numeroșii „copii” ai lui Mircea Lucescu. În prezent antrenor, fostul campion mondial cu naționala Italiei a fost aruncat în luptă de la fragedă vârstă de „Il Luce”, la Brescia.

Andrea Pirlo este antrenor la arabi FOTO Getty
Andrea Pirlo este antrenor la arabi FOTO Getty

Mulțumesc pentru tot domnule, nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc! M-ai crescut ca pe un fiu, dându-mi șansa să mă compar cu alții când eram foarte tânăr.

Tu m-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate detaliile lui. Nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc! Drum bun, domnule! Mulțumesc, Mircea!”, a fost mesajul transmis de Pirlo, prin intermediul contului oficial de Instagram.

De 3 ori fotbalistul anului în Serie A, Pirlo a câștigat 6 titluri în „Cizmă”, două cu AC Milan și 4 cu Juventus. De asemenea, campionul mondial din 2006 are și două trofee ale Ligii Campionilor în palmares, ambele cucerite în tricoul lui AC Milan.

Din Spania, fostul elev al lui Lucescu de la Pisa, actualul tehnician al lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a rememorat cu emoție primii pași pe care i-a făcut alături de Lucescu:

Când eram tânăr, la 20 de ani, prin anii '90-'91, la Pisa, când făceam primii pași în fotbal, el îmi aducea mâncare de la el de acasă, mă proteja, pentru că eram doar un copil. Într-adevăr, am amintiri extraordinare cu el, ca om și ca antrenor.

Ca antrenor nici nu e nevoie să vorbești despre el, o fac cifrele. După aceea am lucrat cu el și la Inter, într-o perioadă nu atât de reușită a echipei, dar el a fost mereu direct, modest, o persoană cu un suflet imens.

Am numai amintiri grozave cu el. Acum mă gândesc la familia lui, căreia îi transmit condoleanțele mele", a declarat Simeone pentru Sky Italia.

La același post de televiziune, marele antrenor Fabio Capello a vorbit despre dragostea lui Lucescu pentru fotbal, care a durat până în ultimele secunde.

A fost un antrenor bun și o persoană frumoasă, chiar simpatică. Era extrem de vivace și îi plăcea enorm să discute nu doar despre fotbal, ci și despre viață. Era un om curios, iar întâlnirile cu el erau întotdeauna o plăcere. Ca antrenor, cifrele sale vorbesc de la sine. A murit din cauza fotbalului, din cauza iubirii sale imense pentru echipa sa națională”, a spus Capello.

Mircea Lucescu este al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului, cu 36 de trofee în vitrină, pe doi fiind Pep Guardiola, tehnicianul celor de la Manchester City (40 de trofee). Primul loc este ocupat de Sir Alex Ferguson, care a reușit să-și adjudece 49 de trofee, cele mai multe dintre ele la Manchester United (38).

