Mititelu explică victoria din Giulești: ”L-am visat pe Hagi. Când visez un om așa bun în fotbal, clar batem”

FCU Craiova s-a impus pe terenul Rapidului, învingând cu 2-1 după o evoluție entuziasmantă. Adrian Mititelu (54 de ani), finanțatorul grupării oltene, a dezvăluit cum s-a ajuns la strategia câștigătoare.

„Sunt mândru că s-a confirmat ce am simțit de luni de zile, că echipa are calitate. Am hotărât împreună de Nicolo Napoli să facem un meci de care pe care. Am venit în Giulești, stadion frumos, audiență mare.

Am zis să nu ne punem pe două lunii. Am zis să jucăm un fotbal total, de care pe care. Discutăm înainte de fiecare meci. El îmi spune ce vrea să facă, eu l-am încurajat să jucăm așa.

Am început campionatul cu visul play-off-ului, dar suntem conștienți că e departe. Sincer, eu mai mult visez să câștigat play-out-ul. Dar sunt echipe grele și acolo. Azi am confirmat că putem bate pe oricine”, a spus Adrian Mititelu la Prima Sport, după meciul Rapid - FCU Craiova, din etapa a 25-a din Superliga.

Visează și la unirea celor două echipe din Craiova

„Domnul Șucu e un om deosebit, m-a sunat și mi-a spus că nu poate veni la meci. E răcit. I-am zis că o să îl batem. Eu l-am visat azi-noapte pe Gică Hagi. Când visez un om așa bun în fotbal, clar batem.

La noi, doar dacă ar fi Craiovele unite ne-am putea bate cu atmosfera de la Rapid. Aici e ceva deosebit, cel mai frumos club la ora actuala. Îi felicit pe cei de la Rapid, e cea mai frumoasă atmosferă din România! Eu îi iubesc mult, îmi pare rău că i-am bătut”, a spus Mititelu.

Își pierde vedeta la vară

Adrian Mititelu spune că Juan Bauza va pleca în vară, dar e de părere că a găsit un înlocuitor pe măsură. E vorba de brazilianul Giovanni (28 de ani), transferat săptămâna aceasta.

„L-am adus pe înlocuitorul lui Bauza, pe Giovanni. O să joace și amândoi la un moment dat. La vară cred că va pleca Bauza. Sunt multe cluburi care întreabă de el. Din cauza accidentării au ezitat să achite acea sumă de transfer, de 4 milioane”, a spus Mititelu.