Rapid – Craiova va deveni coșmarul huliganilor: Ce vor păți cei care vor cauza probleme EXCLUSIV

În așteptarea verdictului în cazul meciului Sepsi – FCU Craiova, întrerupt în minutul 26, din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei oltenilor – Comisia de Disciplină a amânat, din nou, pronunțarea deciziei după ședința de ieri – în Superliga, urmează o altă partidă tensionată.

Vorbim despre confruntarea Rapid – FCU Craiova, al doilea meci din cadrul etapei cu numărul 25, programat pentru vineri, de la ora 20.00. Aflată în război cu patronul echipei, Adrian Mititelu –omul de afaceri a și închis porțile din acest motiv, etapa trecută, când oltenii au învins „U“ Cluj cu 5-0 pe teren propriu – galeria oaspeților vine pe Giulești gata de scandal! Degeaba a anunțat Mititelu, pe toate canalele, că formația sa se dezice de suporterii olteni și de deplasarea lor în București. Regulamentul e clar: dacă scandările xenofobe, discriminatorii și/sau rasiste sunt în sectorul destinat echipei oaspete, atunci clubul aflat în deplasare răspunde pentru comportamentul huliganic al fanilor! Așadar, Rapid nu riscă nimic, ceea ce explică și decizia giuleștenilor de a permite accesul galeriei Craiovei la meciul de vineri.

De acum însă, apare o altă întrebare: Ce șanse sunt ca, în contextul unor scandări xenofobe / rasiste, să avem un nou meci întrerupt, așa cum s-a întâmplat, acum două săptămâni, la Sfântu Gheorghe? Răspunsul, pe scurt: zero!

Observatorii au fost instruiți după Sepsi – FCU Craiova

Întreruperea definitivă a meciului Sepsi – FCU Craiova de către centralul Andrei Chivulete (36 de ani) a fost considerată un exces de zel. Pe bună dreptate! Fiindcă, dacă s-ar lua o asemenea decizie la fiecare meci cu scandări xenofobe / rasiste, atunci, probabil, vom avea o grămadă de partide care se vor întrerupe. De aceea, observatorii au fost instruiți, după incidentele de la Sfântu Gheorghe, și li s-a explicat, în mod clar, că au pârghiile necesare în regulament pentru a evacua huliganii de pe stadion. Iar acest lucru se poate întâmpla în două feluri:

*Evacuarea dispusă de comandamentul forțelor de Jandarmi, prezent pe stadion – Măsura se ia în situațiile în care se pun în pericol viața, integritatea sau bunurile materiale. Vorbim, pe scurt, despre situații extrem de grave, cum ar fi devastarea stadionului.

*La alte abateri, care apar în Legea 4, articolul 20 - Observatorul de joc poate face propunere de evacuare către reprezentantul Prefecturii - dacă e meci cu grad ridicat de risc - sau către reprezentantul de ordine și siguranță al clubului-gazdă. Iar acesta va merge și le va solicita jandarmilor evacuarea spectatorilor recalcitranți.

Așadar, având în vedere aceste prevederi regulamentare, în cazul unor incidente la meciul Rapid – FCU Craiova, partida va fi întreruptă, doar 10-15 minute, cât va fi necesar pentru ca spectatorii care cauzează probleme să fie scoși în afara arenei din Giulești. Apoi, meciul va continua, iar eventualele amenzi pentru incidentele provocate de huligani vor fi suportate de Craiova! Asta în cazul în care problemele vor fi create de galeria oltenilor.

Mititelu s-a sucit: „Oltean fiind, m-am inflamat“

Aflând că Rapidul va accepta galeria Craiovei pe stadion, Adrian Mititelu a amenințat, într-o primă fază, că va scoate echipa de pe teren, dacă suporterii olteni vor scanda injurii la adresa sa și îi vor jigni, ca-n trecut, familia. Marți seară însă, într-o intervenție la Digi Sport, patronul Craiovei s-a sucit, în stilul său caracteristic, și a precizat că scoaterea echipei de teren e exclusă, indiferent de ce vor scanda fanii formației oaspete. „Am făcut această afirmație sub influența unor informații auzite. Oltean fiind, m-am inflamat, dar afirmația a fost făcută la cald“, a spus Mititelu.