Mircea Lucescu - uite retragerea, nu e retragerea. Care este proiectul în care vrea să se implice

Antrenorul Mircea Lucescu, ajuns la 78 de ani, a decis să demisioneze de la Dinamo Kiev imediat după eșecul suferit vineri în derbyul cu Șahtior, scor 0-1. El i-a luat prin surprindere pe suporteri, jucători, dar mai ales pe șefii clubului ucrainean, anunțând că se va retrage din fotbal, după aproape 45 de ani de antrenorat.

„Totul se termină. Am dat 15 ani fotbalului ucrainean și meciul cu Șahtior a fost ultimul în fruntea Dinamo. Am decis să-mi pun capăt carierei. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, dar și de cei de la Șahtior. Vă mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să o închei altfel, dar totul se termină – o carieră fotbalistică, dragoste și viață. Totul are un început și un sfârșit.

Pentru mine este complicat să merg mai departe cu acest război, cu lipsa fanilor. Toate minutele astea de liniște, de reculegere, sunt dificile pentru mine. Am devenit mai sentimental peste ani. E dificil să mă gândesc constant la toți oamenii nevinovați care mor. Nu pot combina asta cu fotbalul. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc fotbalului din Ucraina pentru acești 15 ani minunați. Vă doresc pace, sănătate și un viitor fericit”, a declarat Mircea Lucescu pentru ucraineni.

Este dispus să se implice într-un nou proiect

Pentru români, discursul s-a schimbat. Antrenorul a spus că nu ia în calcul încheierea carierei, lăsând de înțeles că vrea să continue: după ce va petrece o perioadă alături de familie, este dispus să se implice într-un nou proiect. „Eu nu mă simt bătrân. Încă nu mă îngropați!”, a precizat acesta pentru Digi24, pentru ca apoi să răspundă la întrebarea ce l-ar face să aleagă un nou proiect: „Pe mine, un singur lucru mă motivează, pasiunea pentru fotbal. În fotbal, când speranța moare, rămâne pasiunea. Când ai un moment de dificultate, ceea ce te duce mai departe este pasiunea. Acest lucru este extraordinar“, a spus Mircea Lucescu.

Al doilea cel mai titrat antrenor din istorie, alături de Pep Guardiola și în spatele lui Sir Alex Fergusson, a trezit deja interesul mai multor formații românești. Corvinul, echipa la care și-a început cariera de tehnician, i-a făcut deja o ofertă, după cum a dezvăluit primarul din Hunedoara. Rapid și Dinamo, cluburile la care Lucescu a făcut istorie ca jucător și pe bancă, s-au arătat interesate de a-l coopta pe legendarul om de fotbal ca antrenor sau consilier. La fel și UTA și CFR Cluj, dar toate au primit răspuns negativ din partea lui Il Luce. ”Nu se pune problema. Pentru mine s-a încheiat campionatul României”, a spus el pentru Fanatik.

Îl așteaptă proiectul Beșiktaș

Antrenorul de 78 de ani este dorit la Beșiktaș de către vicepreședintele Emre Kocadag, care va candida pentru funcția de președinte la următoarele alegeri. Oficialul turc l-a inclus pe antrenorul român în proiectul său pe care îl va prezenta în fața consiliului general clubului. Alegerile vor avea loc pe data de 2 decembrie, iar Emre Kocadag este favorit să le câștige, scrie ProSport.

De-a lungul carierei sale de tehnician, Lucescu a antrenat echipa națională a Turciei, Zenit, Șahtar Donețk, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Galatasaray, Rapid, Inter, Reggiana, Brescia, AC Pisa, Dinamo, echipa națională a României și Corvinul Hunedoara. Cele mai mari performanțe din cariera de antrenor le-a înregistrat la Şahtior Doneţk, unde a cucerit opt titluri de campioană a Ucrainei, şase Cupe şi şapte Supercupe, dar și Cupa UEFA, în sezonul 2008-2009.