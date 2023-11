„M-a sunat Hagi“. Răspunsul lui Mircea Lucescu despre o colaborare cu managerul Farului

Mircea Lucescu (78 de ani) a decis să plece de la Dinamo Kiev, mărturisind că nu mai suportă să vadă stadioane goale și momente de reculegere la meciurile de fotbal din Ucraina. La 78 de ani, antrenorul român se află în căutarea unui nou proiect.

Corvinul, Rapid, Dinamo și mai multe formații din România l-ar vrea alături pe Mircea Lucescu, dar antrenorul a mărturisit că a fost sunat și de Gică Hagi. Chiar dacă cei doi au o relație specială, actualul manager al Farului debutând la națională sub comanda lui Il Luce, legendarul antrenor spune că nu există vreo șansă de colaborare între ei.

"M-a sunat Hagi. Ne-am adus aminte de nişte lucruri petrecute în cariera noastră. Dinu m-a impresionat, ce a spus în legătură cu mine şi cariera mea. Asta e nostalgia noastră. Şi Puiu Iordănescu, Andone, Lupescu…

I-a spus lui Răzvan Lucescu despre planurile sale

N-am discutat cu Hagi de retragere, am vorbit de ce face el în momentul de faţă. Îl încurajez, şi lui îi e greu şi i-am spus să nu cedeze…e greu, nu e simplu, nu are susţinere. Vreau să mă duc să văd ce a făcut acolo, nu am avut timp niciodată să merg la el. Acum o să vin acasă, la familie, la prieteni”, a spus Mircea Lucescu, care a dezvăluit că nu va lucra cu Gică Hagi la Farul: ”Două săbii nu încap în aceeaşi teacă. Unul trebuie să ia deciziile. Gică Hagi îşi face meseria foarte bine. E mulţumit de ce face”, a declarat Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Fostul antrenor al lui Dinamo Kiev a dezvăluit că fiul său, Răzvan, știa dinainte despre planurile sale de a renunța la echipa ucraineană. "I-am spus lui Răzvan cu o zi înainte, două, că am de gând să renunț. Am vrut să rămân să joc meciul acesta cu Șahtior. Am început cu Șahtior și am terminat cu Șahtior. Din păcate, nu am câștigat. Aș fi vrut să termin cu o victorie împotriva lor", a spus Mircea Lucescu la DigiSport.