Cine este turcul care i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu. Semnificația gestului care la români se aplică femeilor

Turcia îi poartă un respect deosebit lui Mircea Lucescu (80 de ani), omul care a scris o pagină de istorie în Țara Semilunii, ca antrenor la Galatasaray și Beșiktaș, cu ambele cucerind titlul, precum și ca selecționer, chiar dacă în cea din urmă misiune a eșuat la nivel de rezultate.

Localnicii nu l-au uitat, iar un jurnalist a vrut neapărat ieri să își arate prețuirea față de antrenorul român chiar în momentul în care acesta a intrat în sala de conferințe, pentru a prefața barajul din drumul spre Mondial.

Deși adversar acum, Lucescu a fost întâmpinat de turci cu multă căldură și afecțiune. Iar Ismail Er, ziarist al publicației Hürriyet, a fost cel care a simțit că trebuie să facă un gest la care puțini dintre cei prezenți poate s-ar fi așteptat. Înainte de conferință, a mers la antrenorul României și i-a pupat mâna, arătându-și prețuirea față de ceea ce a făcut acesta în fotbalul turc.

Gestul făcut de jurnalist este unul cunoscut în Turcia, țară unde acesta reprezintă o formă de respect față de respectiva persoană. Lui „Il Luce” i-a pupat mâna în public și fotbalistul francez Pascal Nouma, pe care tehnicianul l-a revitalizat la Beșiktaș. Imaginea de atunci a făcut înconjurul lumii.

Ulterior, Ismail Er și Mircea Lucecsu au făcut o fotografie împreună, iar jurnalistul a marcat momentul printr-o postare pe rețelele de socializare.

„L-am întâlnit pe Mircea Lucescu, cel care a antrenat în Turcia. Am fost martori la felul în care antrenorii turci aleargă după bani, în timp ce Lucescu nu s-a angajat niciodată în negocieri neonorabile pentru bonusuri sau compensații, nu a dat niciodată dovadă de aroganță sau mândrie.

L-am îmbrățișat cu dragoste și i-am urat succes, am adăugat: «De la Campionatul Mondial din 2002, urmărim turneul doar la televizor. Fie ca dragostea și respectul să aducă întotdeauna victoria Turciei!», iar Lucescu a zâmbit în timp ce vorbeam. Cum se spune, fotbalul este despre prietenie și pace. Indiferent de scor, viața merge înainte…”, a scris Ismail Er, pe Instagram.