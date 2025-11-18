Un nume mare din fotbalul românsc cere îndepărtarea lui Mircea Lucescu: „Dacă rămâne, avem șanse și mai mici”

Fostul fotbalist Gheorghe Craioveanu (57 de ani), campion cu Univesitatea Craiova în 1991, cere o schimbare la echipa națională, condusă în acest moment de Mircea Lucescu (80 de ani). Cu „Il Luce” la timonă, tricolorii termină grupa de calificare la CM 2026 pe locul 3, după Austria și după Bosnia.

Întrebat despre șansele României la barajul din martie anul viitor, fostul internațional (25 de selecții și patru goluri), participant cu naționala la turneul final din 1998, crede că se impune o nouă schimbare:

„Aș vrea (n.r. - să ne calificăm), dar din păcate este foarte dificil. La modul cum jucăm și ce dinamică avem, șansele sunt reduse. Am văzut meciul cu Bosnia-Herțegovina. Nu vreau să fiu lipsit de respect, dar cred că dacă rămâne domnul Mircea Lucescu, avem șanse și mai mici.

Ne trebuie un suflu nou, un alt tonus, ca măcar pentru 2030 să avem șanse de a ajunge iar la un Campionat Mondial. Ne trebuie repede o schimbare de mentalitate”, a spus „Grande” pentru flashscore.

În prezent, Gică Craioveanu este președinte la clubul CSM Slatina.