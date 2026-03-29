Mircea Lucescu a dezvăluit de ce i s-a tăiat suflarea în cantonament. „Am simțit că nu mai pot respira"

Mircea Lucescu a trecut astăzi prin clipe grele, după ce i s-a făcut rău, a leșinat în cantonamentul naționalei și a fost dus la Urgențe. Selecționerul a dezvăluit în această seară ce s-a întâmplat în acele momente și care au fost motivele pentru care starea sa s-a deteriorat.

Antrenorul a dezvăluit că totul a plecat de la în momentul în care a început analiza meciului cu Turcia. „M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal.

Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații", a declarat Mircea Lucescu pentru Golazo.

Revederea golului turcilor l-a enervat tare

Acesta a mărturisit că revederea fazei golului turcilor l-a enervat peste măsură: „Am făcut niște erori... Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa... Nu se poate... De-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde.

Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc", a adăugat selecționerul.

Ar fi vrut să plece cu naționala în Slovacia

Mircea Lucescu a mărturisit că ar fi vrut să plece din spital pentru a fi alături de „tricolori” la meciul de palmares cu Slovacia, de marți. „Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit azi? Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa", a încheiat selecționerul de 80 de ani.