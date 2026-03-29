Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Detalii terifiante din timpul leșinului lui Mircea Lucescu. I s-au făcut respirație gură la gură și masaj cardiac

Mircea Lucescu le-a tras o sperietură zdravănă jucătorilor naționalei, leșinând în această dimineață, chiar în timpul unei ședințe tehnice. Simțindu-se rău, selecționerul s-a așezat pe un scaun, unde a rămas fără conștiență. Imediat staff-ul medical al naționalei a acționat și l-a adus în simțiri pe antrenorul naționalei.

Mircea Lucescu a trecut prin momente delicate. Foto EPA EFE
Totul s-a petrecut în cantonamentul de la Mogoșoaia. Momentele critice i-au speriat teribil pe jucători, sub privirile cărora doctorii naționalei au intervenit de urgență. Medicul Claudiu Stamatescu i-a făcut respirație gură la gură și masaj cardiac selecționerului de 80 de ani, asistat de maseurul Ovidiu Blendea și ceilalți componenți ai staff-ului medical.

Manevrele de resuscitare au continuat până la sosirea a două echipaje SMURD, Mircea Lucescu revenindu-și și chiar glumind cu aceștia, lăudându-i pentru rapiditatea cu care au ajuns la fața locului.

Ionel Gane va sta pe bancă la meciul cu Slovacia

Dus la spital, selecționerul a fost supus unor investigații medicale, o afecțiune la inimă fiind cauza problemelor acestuia. Mai exact, „tulburări majore de ritm cardiac”, conform comunicatului Spitalului Universitar de Urgență București. Mircea Lucescu va rămâne internat pentru a fi supus mai multor analize, astfel că naționala va pleca în Slovacia, pentru meciul de palmares cu formația gazdă, fără antrenorul principal.

În lipsa acestuia, pe banca tehnică va sta secundul Ionel Gane, care va primi telefonic toate indicațiile necesare de la Lucescu, de pe patul de spital, după cum a dezvăluit Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF: Strategia a fost făcută împreună cu secunzii, care vor conduce acest meci, în directă legătură cu el. Înainte de meci vor stabili. Probabil că vor vorbi în preziua meciului sau în dimineața aceea, să stabilească și să continue ceea ce au făcut”.

Stoichiță nu crede că Lucescu va renunța la națională

Stoichiță, care a venit de urgență în centrul de la Mogoșoaia împreună cu președintele federației, Răzvan Burleanu, a completat: „Normal că te sperii în astfel de situații, pe care nu poți să le controlezi, că nu suntem doctori. Am venit de acasă, imediat mi-au dat telefon, am venit împreună cu președintele (n.r. Burleanu). Nu mai are importanță ce a fost, ci faptul că este stabil, că este bine”.

Oficialul FRF a mai declarat că partida de la Istanbul, pierdută de România în fața Turciei cu 1-0, a fost cea care l-a marcat pe selecționer, dar e convins că avesta va reveni și mai puternic. „Știu, o să mi se spună că „domnle, are o vârstă”. Dar cum l-am văzut eu la echipa națională, un om care de fiecare dată, în ploaie, în vânt, a stat acolo, la antrenamente, pasionat, profesionist…”.

