Mircea Lucescu a avut grijă de soția unui fotbalist pe durata Mondialului din 1990. Fiica acestuia nu l-a uitat: „A plecat la căpitanul lui”

Amintiri cu Mircea Lucescu, dispărut pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, are și Dominique Klein, stabilită de ani buni în Germania. Este fiica regretatului Michael Klein (1959 - 1993), unul dintre „copiii” antrenorului Mircea Lucescu la Corvinul, Dinamo și la națională.

Dominique amintește că „pentru mine și pentru familia mea, Mircea Lucescu a fost o prezență definitorie în viața noastră. A fost mentorul tatălui meu. Omul care l-a făcut cel mai tânăr căpitan de la vârsta la 19 ani și l-a păstrat în această poziție timp de un deceniu, atât la Corvinul, cât și mai târziu la Dinamo București.

Destinele lor au fost de nedespărțit din acel moment. Au rămas în strânsă legătură pe toată perioada carierei tatălui meu. De la Corvinul la naționala României, la Dinamo, Mircea Lucescu i-a marcat destinul la modul cât se poate de fundamental.

Michael Klein a fost unul din «copiii» lui Lucescu". A avut mulți «copii», în multiple locuri ale lumii pe parcursul carierei sale spectaculoase. Devine tot mai evident că toți acești «copii» l-au considerat o figură esențială, una paternă, din povestea lor.

A fost un om care a însemnat enorm nu doar în destinul profesional al tatălui meu, ci și în viața lui personală. Pe mama a însoțit-o personal într-o urgență la spital, așteptând-o acolo cât a fost necesar, în timp ce tatăl meu era la Campionatul Mondial din Italia”, scrie fiica regretatului Klein pentru gsp.ro.

O carte „Klein, Căpitanul lui Lucescu. Cronici sentimentale”, publicată la 1 februarie 2015, ar putea fi retipărită. „Acum, când domnul Lucescu a plecat la căpitanul lui, cred că ar fi momentul potrivit ca această carte să fie scoasă din nou la tipar. Din scrierile lui Nicolae Stanciu mi-a rămas în minte mai ales felul în care tatăl meu vorbea despre Mircea Lucescu, în perioada calificării la EURO ’84: «Toate, ca rezultat al pedagogiei, profesionalismului și tactului antrenorului nostru, Mircea Lucescu…»”.

„Anul trecut, de ziua lui de naștere, i-am scris felicitându-l și mulțumindu-i încă o dată pentru ajutorul acordat. Ultimele cuvinte pe care mi le-a scris au fost: «Și eu te îmbrățișez afectuos și mă bucur că am putut să-ți fiu de folos. Tatălui tău îi păstrez o amintire călduroasă și un mare respect. A fost senzațional ca sportiv și ca om! Să ne vedem cu bine! Mircea Lucescu»”, povestește Dominique.

Michael Klein a jucat peste 300 de meciuri la Corvinul Hunedoara, între anii 1970-1980, şi a reprezentat echipa naţională în 89 de meciuri, marcând 5 goluri. A fost prezent la EURO 1984 în Franţa şi la CM din 1990 în Italia.

Klein s-a stins într-o fracțiune de secundă, în timpul unui antrenament, pe când îmbrăca tricoul echipei germane Bayer Uerdingen, între timp devenită KFC Uerdingen 05. Tragedia se petrecea pe 2 februarie 1993.