Miodrag Belodedici și-a ales favorita din duelul FCSB - Steaua Roșie Belgrad: „Cum cu cine țin?”

Campioana României s-a calificat în faza principala din UEFA Europa League și urmează să dispute opt partide în această etapă, patru pe teren propriu și patru în deplasare, cu opt formații de top din fotbalul european.

Elevii lui Elas Charalmbous vor primi vizita celor de la Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys și Bologna pe Arena Națională, și se vor deplasa pe terenul celor de la Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Basel și Go Ahead Eagles.

Roș-albaștrii s-au calificat în urma unei „duble” de foc cu Aberdeen, unde scorul general a fost de 5-2 (2-2 în tur și 3-0 la retur).

„Țin cu amândouă! Țin cu Steaua!”

Un duel foarte dificil al FCSB va fi partida directă cu Steaua Roșie Belgrad, formație alături de care Miodrag Belodedici a reușit să obțină Cupa Campionilor. Același Belodedici a obținut Cupa Campionilor și pe vremea când evolua pentru Steaua.

Este de menționat, însă, faptul că acel succes istoric al Stelei din Cupa Campionilor, ce face parte din palmaresul din 1986, aparține celor de la CSA Steaua, chiar dacă pe site-ul UEFA apare ca și câștigătoare a acelei ediții FCSB.

„Acum toată lumea o să mă întrebe cu cine țin. O să curgă telefoanele și dintr-o parte, și din cealaltă. Cum cu cine țin? Cu Steaua, ambele echipe au conexiuni cu numele ăsta.

Țin cu amândouă, normal! Am luat Cupa Campionilor și cu una, și cu cealaltă... Nu știu încă dacă merg la meci, să vedem și când se va juca", a spus Belodedici, conform digisport.ro.

Scurt istoric Steaua Roșie Belgrad

Steaua Roșie Belgrad (Crvena Zvezda), fondată în 1945, este cel mai cunoscut și de succes club de fotbal din Serbia, reprezentând un simbol al tradiției și al pasiunii pentru sport. Echipa joacă în roșu și alb și este implicată în cel mai faimos derby al țării, împotriva lui Partizan Belgrad, meciuri care au mereu o încărcătură aparte pentru suporteri.

Palmaresul clubului este impresionant: 36 de titluri naționale, 29 de Cupe, dar și două trofee internaționale majore, și anume, Cupa Campionilor Europeni din 1991, câștigată după o finală dramatică la penalty-uri cu Olympique Marseille, și Cupa Intercontinentală, obținută în același an, confirmând gloria echipei pe plan mondial în acele vremuri.