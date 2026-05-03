Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Meci de pomină în Serie A: Chivu poate fi campion cu trei etape înainte de finalul stagiunii. Scenariul prin care Inter ia titlul în această seară

Inter Milano și Parma se întâlnesc, în această seară, într-un meci decisiv pentru titlu în Serie A. O victorie îi poate asigura formației lui Cristi Chivu titlul de campioană cu trei etape înainte de finalul stagiunii curente. Partida se dispută astăzi, de la ora 20.45.

Cristi Chivu Foto/EPA
În contextul în care se va impune în această seară, Inter Milano are șansa să sărbătorească alături de propriii suporteri.

Din informațiile venite din cantonamentul lui Inter, se conturează deja formula de start pentru următorul meci. Yann Sommer ar urma să apere poarta, iar în fața lui linia de apărare ar fi formată din Akanji, Acerbi și Bastoni. La mijloc, pe flancuri ar fi Dumfries și Dimarco, în timp ce zona centrală ar fi acoperită de Barella, Zielinski și Mkhitaryan.

În atac, Inter ar miza pe perechea Marcus Thuram - Lautaro Martinez, argentinianul revenind după accidentare și intrând din nou în ritmul echipei. Revenirea sa îl pune, potrivit presei din Italia, în fața lui Pio Esposito în lupta pentru titularizare.

Parma nu se lasă mai prejos

Rivala băieților lui Chivu dorește să continue bilanțul pozitiv. Carlos Cuesta, tehnicianul Parmei, nu plănuiește schimbări majore la nivel de lot. Parma va intra pe teren, în confruntare cu Inter, cu aceeași formulă din etapa anterioară. Același Suzuki va apăra poarta, defensiva fiind păstrată intactă de Circati, Troilo și Ndiaye.

Delprato va rămâne pe partea dreaptă a apărării, iar pe stânga va fi Valeri. În zona mediană vor juca Nicolussi Caviglia, Bernabe și Keita, iar în atacul oaspeților vor fi Strefezza și Pellegrino. Meciul va fi condus la centru de arbitrul Bonacina.

Echipe probabile:

Inter Milano (3-5-2): Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez;

Parma (3-5-2): Suzuki - Circati, Troilo, Ndiaye - Delprato, Bernabe, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri - Strefezza, Pellegrino.

Calcul simplu pentru Inter: cum poate deveni campioană în meciul cu Parma

Situația din Serie A s-a limpezit după remiza lui Napoli, 0-0 pe terenul celor de la Como, în etapa a 35-a. În acest context, Inter s-a desprins la 9 puncte în frunte și are la îndemână cucerirea titlului, având nevoie doar de un rezultat de egalitate pentru a deveni campioană pentru a 21-a oară.

Ultimul mare succes complet al lui Inter în Italia, campionat plus cupă, datează din sezonul 2009-2010, când în echipă se afla și Cristi Chivu.

În paralel cu lupta din campionat, Inter mai are de jucat și finala Cupei Italiei. Formația s-a calificat după un parcurs intens în semifinală, iar în ultimul act va da peste Lazio. Finala este programată pe Stadio Olimpico, pe 12 mai, de la ora 22:00, însă Inter va evolua în deplasare, un detaliu care poate conta în ecuația trofeului.

