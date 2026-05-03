Rezultate LOTO, duminică, 3 mai. Report de peste 3,8 milioane de euro la 6/49

Duminică, 3 mai, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 30 mai, a acordat 16.580 de câștiguri, valoarea totală a acestora depășind 2,63 milioane de lei.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49: 38, 42, 17, 39, 45, 37

Noroc: 1 9 5 4 3 3 8

Joker: 27, 12, 3, 19, 6 + 4

Noroc Plus: 6 9 5 6 4 1

Loto 5/40: 37, 4, 36, 14, 40, 21

Super Noroc: 1 6 6 7 5 0

* La Report de peste 3,8 milioane de euro la 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 19,85 milioane de lei, echivalentul a peste 3,86 milioane de euro

* Și la Noroc este în joc un report cumulat important, în valoare de peste 6 milioane de lei, adică peste 1,16 milioane de euro.

* La Joker, reportul la categoria I depășește 759.900 de lei (peste 147.700 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 121.000 de lei (aproximativ 23.500 de euro).

* La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 54.000 de lei, în timp ce la Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 277.900 de lei.

* La Super Noroc, reportul cumulat depășește 183.400 de lei, ceea ce completează lista câștigurilor importante puse în joc la această extragere.

La tragerile loto de joi, 30 aprilie, la Loto 5/40 a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.087.790 de lei, cu un bilat jucat online.