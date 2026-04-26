Cristi Chivu amână sărbătoarea pentru titlu. Inter pierde puncte importante, după ce a condus cu 2-0

Cu patru etape înainte de finalul sezonului în Serie A, Inter are 10 puncte avans față de Napoli, astfel că formația lui Cristi Chivu este 99% campioană a Italiei.

Nerrazzuri puteau rezolva lupta pentru titlu încă din această etapă, dacă ar fi învins la Torino. Milanezii au fost aproape, după ce au condus cu 2-0 , însă s-au relaxat nepermis și s-au văzut egalați pe final, astfel că au fost nevoiți să amâne sărbătoarea pentru etapa viitoare.

Cu acest punct, cu 4 etape înainte de finalul sezonului, echipa lui Cristi Chivu are 10 puncte avans față de Napoli. Milan s-ar putea apropia la aceeași distanță dacă va câștiga în această seară derby-ul cu Juventus. Cu trei puncte obținute în partida cu Parma - fosta formație a lui Chivu -, Inter se va încorona campioană a Italiei, o performanță uluitoare pentru tehnicianul reșițean, care ar deveni primul român care câștigă un campionat din Top 5 Europa.