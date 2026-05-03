Incident grav la Marele Premiu de la Miami! Monopost distrus, după ce s-a răsturnat violent pe circuit. Trei piloți au abandonat cursa

Marele Premiu de Formula 1 de la Miami a avut parte de momente tensionate, după mai multe incidente care au scos piloți din cursă. Pierre Gasly, Liam Lawson și Isack Hadjar nu au mai putut continua după ce monoposturile lor au fost serios avariate, cel mai afectat fiind francezul de la Alpine.

Problemele au apărut încă din turul 6, când Gasly a intrat în contact cu Lawson. În urma impactului, mașina lui Gasly a fost izbită agresiv de bariere și a suferit daune majore, ceea ce a dus la intervenția safety car-ului. Chiar dacă accidentul a fost unul dur, pilotul a anunțat ulterior că este în afara oricărui pericol.

Over goes Gasly's Alpine! 😱Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Nici Lawson nu a mai putut continua cursa din cauza avariilor suferite în urma coliziunii.

Isack Hadjar a părăsit și el Marele Premiu de la Miami după ce a pierdut controlul monopostului. A atins ușor zidul, impact care i-ar fi afectat suspendia din față.

Înainte de startul cursei de la Miami, situația în clasamentul piloților era următoarea:

Pierre Gasly – locul 8, cu 16 puncte;

– locul 8, cu 16 puncte; Liam Lawson – locul 10, cu 10 puncte;

– locul 10, cu 10 puncte; Isack Hadjar – locul 12, cu 4 puncte.

Gasly venea după un început de sezon solid pentru Alpine.