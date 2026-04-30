Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Italia, la picioarele lui Chivu. Antrenorul român primește aplauze de la mii de kilometri

Plecat la arabi după ce a pierdut lamentabil finala Ligii Campionilor (0-5 cu PSG), antrenorul italian Simone Inzaghi (50 de ani) n-a avut succces la Al Hilal, unde prima ligă este dominată de Al Nassr. Pus să comenteze situația fostei sale echipe, tehnicianul i-a recunoscut meritele urmașului său la Inter Milano, Cristian Chivu (45 de ani).

Cristi Chivu a dovedit pricepere FOTO EPA
Cristi Chivu a dovedit pricepere FOTO EPA

Inter a făcut un sezon foarte bun, iar un titlu nu e niciodată ușor de câștigat. Chivu merită felicitat pentru asta. Știam ce grup are la dispoziție și nu aveam niciun dubiu în privința jucătorilor.

De asemenea, faptul că Inter a mizat pe Cristian a fost o alegere corectă, iar asta am știut de la început pentru că l-am văzut cum muncește. Acum e momentul ca Inter să sărbătorească titlul, iar apoi să încerce să câștige și Cupa Italiei", a declarat Simone Inzaghi, conform Gazzetta dello Sport.

Poate ieși campion în acest week-end

Lider din Serie A, Inter Milan, finalistă în sezonul trecut de Liga Campionilor, ar putea fi încoronată campioană a Italiei în acest weekend, când o va întâlni pe Parma pe stadionul „San Siro”, în contextul în care un scandal în jurul arbitrajului amenință integritatea primei ligi italiene. Având un avans de 10 puncte față de Napoli, care joacă sâmbătă seară pe terenul celor de la Como, în cursa pentru locurile de Liga Campionilor, trupa lui Cristi Chivu (45 de ani) are nevoie de o singură victorie în ultimele patru etape, pentru a-și asigura al 21-lea titlu de campioană a Italiei și al treilea din ultimele șase sezoane. Totuși, în momentul în care fanii lui Inter vor lua loc în tribune duminică seară, sărbătoarea titlului ar putea fi deja declanșată, dacă Napoli pierde cu Como, iar AC Milan - aflată la 12 puncte în spate, pe locul 3 - nu reușește să câștige în deplasare cu Sassuolo.

„A vrut să se întoarcă acasă”

Despre parcursul foarte bun al lui Chivu la Inter a vorbit și Ciprian Marica (40 de ani). Acționarul minoritar de la Farul crede că antrenorul a luat cea mai bună decizie că nu a revenit în România

Cristi a luat o decizie foarte importantă și foarte bună. A încercat să vină acasă după ce s-a lăsat. Norocul lui că nu a fost primit (n.r. - n România).

A vrut să se întoarcă acasă… A avut și niște oferte din fotbal românesc și totuși a ales să facă pașii corecți.

Putea să sară niște etape, însă a ales să plece de la copii și juniori. A fost antrenor la copii și juniori, la cei mici, după care a crescut la Primavera.

Ulterior a ajuns ca cei de acolo să aibă încredere și curajul să-i dea vicecampioana Europei. Pentru că a făcut pașii corecți”, a spus Marica, prezent la Digi Sport. 

Rapid l-a dorit la Chivu, dar părțile nu s-au înțeles.

