Presiune uriașă pentru Cristi Chivu: Inter Milano, aproape de titlu, dar scandalul Arbitropoli poate tulbura apele

Echipa italiană de fotbal Inter Milano își poate asigura matematic al 21-lea titlu din istorie chiar de weekendul viitor, când se va juca etapa a 35-a a campionatului. Cu egalul din meciul AC Milan - Juventus, de duminică seară, situația actuală îi arată pe nerazzurri cu 10 puncte înaintea lui Conte (Napoli) și cu 12 înaintea lui Allegri (AC Milan). Cu 12 puncte pe masă, remiza albă de pe San Siro oferă o certitudine: Chivu și echipa sa nu vor putea câștiga titlul sâmbătă, chiar dacă Napoli pierde la Como.

Napoli va juca la Como sâmbătă, 2 mai, la ora 19:00, în timp ce Milan va vizita Sassuolo duminică, la ora 16:00. Meciul Inter-Parma este programat duminică la ora 21:45, așa că, dacă Conte și Allegri pierd, nerazzurrii ar câștiga scudetto-ul stând pe canapea, fără a juca, dar ar trebui să aștepte până duminică, la ora 18:00, să afle dacă rossoneri nu câștigă. O victorie a lui Napoli la Como ar obliga Inter să învingă Parma sau să amâne festivitățile până etapa următoare.

Clubul riscă retrogradarea

După Calciopoli, încă un scandal, denumit Arbitropoli, lovește fotbalul dn Italia. Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), se află în prim-planul scandalului de corupție din Serie A, în care Gianluca Rocchi, șeful Comisiei de Arbitri din Italia, este anchetat pentru „complicitate la fraudă sportivă”. Rocchi este acuzat că ar fi făcut mai multe delegări favorabile lui Inter în precedentele două sezoane și că ar fi exercitat presiuni asupra oficialilor din camera VAR. În cazul în care se dovedește că Inter a fost direct implicată în acest scandal, clubul riscă o depunctare, ba chiar retrogradarea, după cum a explicat Mattia Grassani, un cunoscut avocat în drept sportiv.

„În momentul de față, ancheta îi vizează pe Rocchi și Gervasoni. Nu există persoane afiliate cluburilor sau echipelor care să răspundă în mod direct.

Este prematur să facem ipoteze, dar, dacă în plan sportiv s-ar constata responsabilități, sancțiunile prevăzute sunt foarte severe: pentru cei vinovați, minimum patru ani de suspendare, iar pentru cluburi, penalizări de cel puțin 3 puncte sau, dacă se dovedește că aceștia au acționat în numele cluburilor, retrogradarea.

Având în vedere că suntem la final de aprilie, dacă un club ar fi găsit vinovat, cred că există timp ca sancțiunea să fie aplicată în acest sezon, cel târziu în cel viitor.

Procedurile penale și sportive se desfășoară în paralel. În prezent, Parchetul Federal a solicitat documentele de la Parchetul din Milano și cred că, din punct de vedere al termenelor, nu va întârzia în analizarea acestora.

Audierile pentru Rocchi și Gervasoni sunt programate în zilele următoare. Procedura sportivă trebuie finalizată în termen de 60 de zile de la deschidere, cu posibilitatea unei prelungiri de încă 60 de zile”, a declarat avocatul Mattia Grassani pentru DAZN, citat de fcinter1908.it.

Cristi Chivu, care a preluat-o pe Inter în vara trecută, după 13 etape petrecute la Parma, a evitat să comenteze subiectul, având în vedere că scandalul vizează precedentele două sezoane, când antrenorul echipei era Simone Inzaghi, plecat în fotbalul arab.