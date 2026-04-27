Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Presiune uriașă pentru Cristi Chivu: Inter Milano, aproape de titlu, dar scandalul Arbitropoli poate tulbura apele

Echipa italiană de fotbal Inter Milano își poate asigura matematic al 21-lea titlu din istorie chiar de weekendul viitor, când se va juca etapa a 35-a a campionatului. Cu egalul din meciul AC Milan - Juventus,  de duminică seară, situația actuală îi arată pe nerazzurri cu 10 puncte înaintea lui Conte (Napoli) și cu 12 înaintea lui Allegri (AC Milan). Cu 12 puncte pe masă, remiza albă de pe San Siro oferă o certitudine: Chivu și echipa sa nu vor putea câștiga titlul sâmbătă, chiar dacă Napoli pierde la Como.

Chivu a muncit tot sezonul, dominând întrecere internă FOTO EPA
Napoli va juca la Como sâmbătă, 2 mai, la ora 19:00, în timp ce Milan va vizita Sassuolo duminică, la ora 16:00. Meciul Inter-Parma este programat duminică la ora 21:45, așa că, dacă Conte și Allegri pierd, nerazzurrii ar câștiga scudetto-ul stând pe canapea, fără a juca, dar ar trebui să aștepte până duminică, la ora 18:00, să afle dacă rossoneri nu câștigă. O victorie a lui Napoli la Como ar obliga Inter să învingă Parma sau să amâne festivitățile până etapa următoare.

Clubul riscă retrogradarea

După Calciopoli, încă un scandal, denumit Arbitropoli, lovește fotbalul dn Italia. Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), se află în prim-planul scandalului de corupție din Serie A, în care Gianluca Rocchi, șeful Comisiei de Arbitri din Italia, este anchetat pentru „complicitate la fraudă sportivă”. Rocchi este acuzat că ar fi făcut mai multe delegări favorabile lui Inter în precedentele două sezoane și că ar fi exercitat presiuni asupra oficialilor din camera VAR. În cazul în care se dovedește că Inter a fost direct implicată în acest scandal, clubul riscă o depunctare, ba chiar retrogradarea, după cum a explicat Mattia Grassani, un cunoscut avocat în drept sportiv.

În momentul de față, ancheta îi vizează pe Rocchi și Gervasoni. Nu există persoane afiliate cluburilor sau echipelor care să răspundă în mod direct.

Este prematur să facem ipoteze, dar, dacă în plan sportiv s-ar constata responsabilități, sancțiunile prevăzute sunt foarte severe: pentru cei vinovați, minimum patru ani de suspendare, iar pentru cluburi, penalizări de cel puțin 3 puncte sau, dacă se dovedește că aceștia au acționat în numele cluburilor, retrogradarea.

Având în vedere că suntem la final de aprilie, dacă un club ar fi găsit vinovat, cred că există timp ca sancțiunea să fie aplicată în acest sezon, cel târziu în cel viitor.

Procedurile penale și sportive se desfășoară în paralel. În prezent, Parchetul Federal a solicitat documentele de la Parchetul din Milano și cred că, din punct de vedere al termenelor, nu va întârzia în analizarea acestora.

Audierile pentru Rocchi și Gervasoni sunt programate în zilele următoare. Procedura sportivă trebuie finalizată în termen de 60 de zile de la deschidere, cu posibilitatea unei prelungiri de încă 60 de zile”, a declarat avocatul Mattia Grassani pentru DAZN, citat de fcinter1908.it.

Cristi Chivu, care a preluat-o pe Inter în vara trecută, după 13 etape petrecute la Parma, a evitat să comenteze subiectul, având în vedere că scandalul vizează precedentele două sezoane, când antrenorul echipei era Simone Inzaghi, plecat în fotbalul arab.

Top articole

Partenerii noștri

image
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Moțiune de cenzură PSD-AUR. George Simion: „Pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”
gandul.ro
image
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Dezvăluiri din vestiar: secretele primei victorii a lui Dinamo contra Rapidului, după 11 ani și poza ironică la adresa rapidistului Dobre
fanatik.ro
image
Culisele licitațiilor pentru autostrăzi. Ce reclamă firmele care se bat pe A7 și A8: 13 contestații în același timp
libertatea.ro
image
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
antena3.ro
image
Criza combustibililor pune presiune pe operatorii low-cost. Prețurile biletelor ar putea crește
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
cancan.ro
image
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
newsweek.ro
image
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
prosport.ro
image
Oraşul pentru care mulţi renunţă imediat la Bucureşti. Chiriile sunt mai ieftine şi nu este atât de aglomerat, este doar la o oră de Capitală
playtech.ro
image
Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universității Craiova: „Mister, nu mă băga! Nu pot să joc”
fanatik.ro
image
O familie a făcut o clonă cu AI, pentru a-i ascunde unei femei de 80 de ani moartea fiului său. Liderul serviciului: „Păcălim emoțiile oamenilor”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
Guvernul va acorda sprijin familiilor de la Soveja. Peste 30 de locuințe au fost afectate de un incendiu devastator
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Boala descoperită de Dana Rogoz la o serie de analize obișnuite
actualitate.net
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă
click.ro
image
Ce nu „suportă” Dani Oțil la soție: „Ai zis că ai fost model la Milano”
click.ro
image
Dan Alexa, lovitură de teatru pentru Andreea Popescu! A apărut cu femeia care i-a recucerit inima
click.ro
Kate din profil, profimedia 1094242156 jpg
Kate, prințesa șic! Alură clară de regină și omagiul vestimentar pe care l-a adus din nou Prințesei Diana
okmagazine.ro
Melania Trump foto profimedia 1094412540 jpg
Cuvintele cutremurătoare pe care i le-a spus Melania Trump președintelui Donald Trump imediat ce a auzit împușcăturile
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
Click!

image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă