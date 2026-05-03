Video Miting de susținere a premierului Bolojan înainte de moțiune. Mobilizare masivă la Oradea

Sute de persoane au ieșit, duminică seară, în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan înainte de moțiunea de cenzură care urmează să fie votată marți. Manifestații similare au avut loc în Oradea și la Iași.

FOTO Facebook / Sergiu Găbureac

Principalul motiv pentru care oamenii au ieșit în piață este susținerea prim-ministrului Ilie Bolojan, cu două zile înaintea votului moțiunii de cenzură AUR-PSD.

Mobilizarea pentru protest s-a făcut pe rețelele sociale, sub sloganuri precum „aprindem lumina” sau „deratizare”.

Participanții au venit cu drapele ale României și steaguri ale Uniunii Europene și scandează, printre altele, „PSD, o mizerie” și „Afară din cămară”.

Sursa: Facebook / Alin Stănescu

La manifestația din Piața Victoriei este prezent și Silviu Feroiu, consilier general PNL în Primăria Capitalei.

„Nu mai contează dacă sunt 10, 20, 100 sau 10.000 de oameni în stradă. Ceea ce contează cu adevărat este de ce ies acei oameni. Prea mult timp ne-am complăcut într-o asociere toxică cu Partidul Social Democrat. Prea mult timp am acceptat compromisuri care ne-au îndepărtat de valorile în care spunem că credem. Poate că momentul acesta, chiar și cu puțini oameni în stradă, este începutul unei resetări. Schimbarea nu vine din cifre. Vine din convingere”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Manifestații în mai multe orașe din țară

O manifestație similară are loc și în Piața Unirii din Iași, unde mai mulți oameni s-au strâns să îl susțină pe Ilie Bolojan.

În Oradea, aproximativ 4.000 de persoane au ieșit în stradă în sprijinul actualului premier, înainte de moțiunea de cenzură de marți, potrivit Bihoreanul.

Sursa: Facebook / Eszter Toth

Manifestarea a început în jurul orei 18, după ce invitația s-a răspândit pe Facebook în ultimele zile, la inițiativa orădeanului Dan Craznic, cel care a mai încercat să mobilizeze oameni în stradă începând din 21 aprilie, la scurt timp după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Atunci, însă, acțiunea strânsese mai puțin de 10 participanți.

Sursa: Facebook / Magdalena Cata

„Bolojan serios, cinstit, competent, de neoprit!”, „Fug șobolanii”, „Ilie - democrație forță!”, „Vrem o Românie modernă” sunt câteva dintre mesajele scrise pe pancartele cu care oamenii au ieșit în stradă.