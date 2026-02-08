search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Scandal uriaș în echipa SUA, la JO: „Dacă port steagul, nu înseamnă că susțin ce se întâmplă în țară”. Republican: „Taci și joacă-te în zăpadă”

0
0
Publicat:

Sportivii americani de la Jocurile Olimpice de Iarnă au atras atenția prin pozițiile lor față de situația politică din țară, declarând că purtarea steagului SUA nu înseamnă că susțin tot ce se întâmplă în Statele Unite. „Politica ne afectează pe toți”, a spus unul dintre sportivi. 

Sportivii din echipa SUA la Jocurile Olimpice FOTO: getty images
Sportivii din echipa SUA la Jocurile Olimpice FOTO: getty images

Schiorul freestyle Chris Lillis, campion olimpic la Beijing 2022, a declarat că este „devastat de durere de ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite” și a subliniat că țara ar trebui să se concentreze pe respectarea drepturilor tuturor cetățenilor și pe tratarea oamenilor cu iubire și respect.

„Sper ca atunci când oamenii îi văd pe sportivi concurând la Olimpiadă, să realizeze că aceea este America pe care încercăm să o reprezentăm”, a spus Lillis, potrivit CBNEWS.

Și colegul său Hunter Hess a recunoscut că reprezentarea SUA îi provoacă „sentimente amestecate”.

„Este puțin dificil, pentru că se întâmplă multe lucruri de care nu sunt mândru și pe care mulți oameni nu le aprobă. Reprezint prietenii și familia mea, oamenii care au reprezentat țara înaintea mea și tot ce cred că e bun în SUA. Doar pentru că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ce se întâmplă în țară”, a explicat Hess.

Reacțiile critice nu au întârziat să apară. Rich Grennell, trimis al administrației Trump și șef al Kennedy Center, l-a sfătuit pe Hess să „se mute în Canada dacă nu este mândru să poarte SUA”, iar reprezentantul republican Tim Burchett i-a transmis să „tacă și să se joace în zăpadă”.

Pe de altă parte, Amber Glenn, campioană de patinaj artistic din Texas, aflată la prima participare olimpică cu Team USA, a subliniat importanța implicării sportivilor în discuțiile sociale și politice.

„Politica ne afectează pe toți și nu voi tăcea, pentru că afectează viața noastră de zi cu zi. Ca comunitate, suntem puternici și ne susținem reciproc”, a declarat Glenn. Ea a mai precizat că sub administrația Trump comunitatea LGBTQ și alte comunități au avut de suferit, dar solidaritatea le-a întărit.

Gus Kenworthy, care concurează pentru Marea Britanie la aceste Jocuri Olimpice, dar are și cetățenie americană și a concurat anterior pentru Team USA, a postat o fotografie pe rețelele sociale cu un mesaj explicit de condamnare a ICE, scris în zăpadă.

În descriere, Kenworthy a oferit un ghid pentru americani pentru a contacta reprezentanții aleși și a cere oprirea finanțării ICE și Border Patrol. Comitetul Internațional Olimpic a precizat că nu reglementează postările personale și că sportivii pot exprima opiniile conform ghidurilor pentru exprimarea sportivului.

Sarah Hirschland, CEO-ul Comitetului Olimpic și Paralimpic al SUA, a declarat că sportivii Team USA au fost pregătiți pentru eventuale reacții mixte din partea publicului internațional și că știu ce resurse au la dispoziție în situații inconfortabile. 

„Nu anticipăm multă energie negativă pe terenul de competiție, dar am făcut o mulțime de pregătiri pentru a ne asigura că sportivii se simt confortabil și nu intră într-un mediu incert”, a precizat Hirschland.

Acțiunile președintelui Donald Trump, inclusiv amenințările recente de a prelua controlul asupra Groenlandei, au stârnit indignare.

La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, vicepreședintele J.D. Vance a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu huiduieli din partea publicului din arenă.

Huiduielile au venit în ciuda unui avertisment al Comitetului Internațional Olimpic de a se abține de la apostrofarea delegației SUA, așa cum a cerut președinta organizației într-o conferință de presă. 

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru că „n-au crescut cu bâta!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum au ajuns urmașele lui Dinu Patriciu responsabile de datoria făcută de Rompetrol după un pact între Ceaușescu și Gaddafi. Fiicele și fostele soții ale magnatului se bat cu statul la Înalta Curte
libertatea.ro
image
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cât de abile sunt noile radare fixe ale Poliției Române, de la ce distanță te înregistrează. Ar putea reduce accidentele semnificativ
playtech.ro
image
Când dă Curtea Constituţională decizia finală pentru „legea Novak”! Cluburile sportive din România aşteaptă cu înfrigurare decizia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
România și Franța construiesc împreună un proiect visat de Ceaușescu. Investiție de un miliard de euro
mediaflux.ro
image
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?