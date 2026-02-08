Video Scandal uriaș în echipa SUA, la JO: „Dacă port steagul, nu înseamnă că susțin ce se întâmplă în țară”. Republican: „Taci și joacă-te în zăpadă”

Sportivii americani de la Jocurile Olimpice de Iarnă au atras atenția prin pozițiile lor față de situația politică din țară, declarând că purtarea steagului SUA nu înseamnă că susțin tot ce se întâmplă în Statele Unite. „Politica ne afectează pe toți”, a spus unul dintre sportivi.

Schiorul freestyle Chris Lillis, campion olimpic la Beijing 2022, a declarat că este „devastat de durere de ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite” și a subliniat că țara ar trebui să se concentreze pe respectarea drepturilor tuturor cetățenilor și pe tratarea oamenilor cu iubire și respect.

„Sper ca atunci când oamenii îi văd pe sportivi concurând la Olimpiadă, să realizeze că aceea este America pe care încercăm să o reprezentăm”, a spus Lillis, potrivit CBNEWS.

Și colegul său Hunter Hess a recunoscut că reprezentarea SUA îi provoacă „sentimente amestecate”.

„Este puțin dificil, pentru că se întâmplă multe lucruri de care nu sunt mândru și pe care mulți oameni nu le aprobă. Reprezint prietenii și familia mea, oamenii care au reprezentat țara înaintea mea și tot ce cred că e bun în SUA. Doar pentru că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ce se întâmplă în țară”, a explicat Hess.

Reacțiile critice nu au întârziat să apară. Rich Grennell, trimis al administrației Trump și șef al Kennedy Center, l-a sfătuit pe Hess să „se mute în Canada dacă nu este mândru să poarte SUA”, iar reprezentantul republican Tim Burchett i-a transmis să „tacă și să se joace în zăpadă”.

Pe de altă parte, Amber Glenn, campioană de patinaj artistic din Texas, aflată la prima participare olimpică cu Team USA, a subliniat importanța implicării sportivilor în discuțiile sociale și politice.

„Politica ne afectează pe toți și nu voi tăcea, pentru că afectează viața noastră de zi cu zi. Ca comunitate, suntem puternici și ne susținem reciproc”, a declarat Glenn. Ea a mai precizat că sub administrația Trump comunitatea LGBTQ și alte comunități au avut de suferit, dar solidaritatea le-a întărit.

Gus Kenworthy, care concurează pentru Marea Britanie la aceste Jocuri Olimpice, dar are și cetățenie americană și a concurat anterior pentru Team USA, a postat o fotografie pe rețelele sociale cu un mesaj explicit de condamnare a ICE, scris în zăpadă.

În descriere, Kenworthy a oferit un ghid pentru americani pentru a contacta reprezentanții aleși și a cere oprirea finanțării ICE și Border Patrol. Comitetul Internațional Olimpic a precizat că nu reglementează postările personale și că sportivii pot exprima opiniile conform ghidurilor pentru exprimarea sportivului.

Sarah Hirschland, CEO-ul Comitetului Olimpic și Paralimpic al SUA, a declarat că sportivii Team USA au fost pregătiți pentru eventuale reacții mixte din partea publicului internațional și că știu ce resurse au la dispoziție în situații inconfortabile.

„Nu anticipăm multă energie negativă pe terenul de competiție, dar am făcut o mulțime de pregătiri pentru a ne asigura că sportivii se simt confortabil și nu intră într-un mediu incert”, a precizat Hirschland.

Acțiunile președintelui Donald Trump, inclusiv amenințările recente de a prelua controlul asupra Groenlandei, au stârnit indignare.

La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, vicepreședintele J.D. Vance a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu huiduieli din partea publicului din arenă.

Huiduielile au venit în ciuda unui avertisment al Comitetului Internațional Olimpic de a se abține de la apostrofarea delegației SUA, așa cum a cerut președinta organizației într-o conferință de presă.