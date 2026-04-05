Mariano Navone, rege la Țiriac Open! Argentinianul a obținut primul titlu ATP din carieră

Argentinianul Mariano Navone, clasat pe locul 60 în ATP, a cucerit duminică titlul la Țiriac Open, trecând în finală de spaniolul Daniel Merida Aguilar, într-un meci tensionat în trei seturi.Scorul final a fost 6-2, 4-6, 7-5, după aproape două ore și 20 de minute de joc intens.

În drumul său către trofeu, Navone a depășit patru adversari: a început cu victoriile 6-4, 7-6 împotriva australianului Christopher O’Connell și 6-2, 6-1 în fața danezului Elmer Moller, a continuat cu 3-6, 6-2, 6-3 împotriva slovacului Alex Molcan în sferturi și a încheiat cu un meci dramatic în semifinale, 5-7, 7-6, 7-5, în fața olandezului Botic Van De Zandschulp.

Sâmbătă, chiar legendarul Ilie Năstase i-a înmânat trofeul pentru cel mai apreciat jucător al turneului.

Pentru spaniolul Daniel Merida Aguilar, în vârstă de doar 21 de ani, competiția de la București a marcat debutul său pe tabloul principal al unui turneu ATP și a reprezentat o performanță care a depășit toate așteptările.