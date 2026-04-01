Șumudică s-a comportant ca în galeria de fotbal la un meci de tenis. Un jucător bosniac acuză că a fost deranjat de antrenor

Dat afară de formația saudită Al Okhdood Club din pricina rezultatelor slabe, antrenorul de fotbal Marius Ninel Șumudică (55 de ani) a schimbat disciplina. Tehnicianul a mers la tenis și a făcut circ la Țiriac Open, turneu de categoria ATP 250 dotat cu premii totale de 612.620 de euro şi găzduit de Centrul Naţional de Tenis „Simona Halep” din Bucureşti,. La arenă, Șumi l-a deranjat cu comentariile sale pe jucătorul bosniac Damir Dzumhur.

Damir Dzumhur (33 de ani, 74 ATP), a avut meci astăzi cu portughezul Nuno Borges (29 de ani, 48 ATP), favorit patru, pe care l-a învins în două seturi, cu 7-6 (1), 6-4. Cu o zi înainte, Dzumhur îl eliminase pe Filip Jianu (24 de ani, 246 ATP), scor 6-4, 3-6, 6-3.

După meciul cu Borges, la conferința de presă, Dzumhur i-a acuzat pe spectatori că nu cunoscut regulile la tenis și că l-au deranjat cu comportamentul lor.

„Am avut unele probleme cu niște oameni din tribune. Pur și simplu nu cunosc regulile tenisului. Atât. Da, între servicii. Vorbeau, evident, intenționat. Adică, nu că o fac intenționat pentru mine, ci pentru că vor ca celălalt jucător să câștige.

Și, desigur, asta e dreptul tău. Asta e decizia ta. Unii te încurajează, alții nu. Și nu mă bag în asta, dar trebuie să se facă într-un mod corect. E puțin diferit față de fotbal, față de baschet, unde poți țipa chiar și în timpul jocului; în tenis, între două servicii, nu poți striga și nu poți vorbi cu jucătorul sau tuși, așa că cred că este ceva puțin lipsit de respect față de jucător.

Așa cum am spus, asta este meseria noastră, asta facem toată viața, suntem dedicați meseriei noastre și încercăm să o facem cât de bine putem și cred că cineva care a venit și a încercat să o strice într-un fel nu este frumos”, a spus Damir Dzumhur.

Printre cei care au făcut scandal s-ar fi numărat și Marius Șumudică, care s-a manifestat ca un fan de-ai lui lusitanului Borges. Fost jucător în Portugalia, la Maritimo Funchal, „Șumi” este și un parior înrăit, fiind pedepsit de FRF în trecut. Replica lui favorită este, atunci când indentifică un meci al cărui rezultat i se pare că este ușor de ghicit: „Bani pe jos”!