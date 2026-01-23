Cristi Chivu, cu glonțul pe la ureche. Mutarea sa de geniu a transformat o rușine într-un succes strălucitor

Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter urmează în acest sezon un model anume: dacă în fața granzilor nu reușește să câștige, în schimb formația milaneză nu dă nicio șansă echipelor inferioare. Și până acum „rețeta” e un succes: fără să piardă puncte în fața „buturugilor mici”, Inter e prima în Italia, cu 6 lungimi avans față de AC Milan.

Contra celor de la Pisa, în deschiderea etapei 22, lucrurile nu au mers cum trebuie de la început. Penultima clasată a dat două lovituri pe ”Giuseppe Meazza” în primele 25 de minute ale partidei. La 0-2, Cristi Chivu a reacționat rapid, fără să mai aștepte pauză: l-a introdus pe Dimarco în minutul 34, în locul lui Luis Henrique, iar mutarea s-a dovedit a fi decisivă.

Trei minute mai târziu, s-au văzut și rezultate. În urma unei faze inițiate de noul-intrat, Inter a primit penalty, după un henț al oaspeților. Zielinski a tras cu sete, sub bară, readucându-și echipa în joc. În minutul 41, Dimarco a trimis o centrare precisă în careu, iar Lautaro Martinez nu a iertat. Ba chiar Inter a intrat în avantaj la vestiare, după reușita din prelungiri a lui Esposito.

Dimarco a scos Interul din umbră

Dimarco a lovit bara la un sfert de oră de la reluare, pentru ca până la urmă să și înscrie spectaculos: în minutul 82, el a prins un voleu cu pământul, mingea a lovit ambele bare laterale și a intrat în poartă: 4-2. Inter s-a dezlănțuit pe final, marcând prin Bonny (86) și Mkhitaryan (90+3) și s-a distanțat la 6 puncte de AC Milan în fruntea clasamentului din Serie A, având și un golaveraj impresionant.

”Pentru cum a gestionat handicapul de două goluri, Chivu primește nota 7. Abordarea meciului de către ai săi este inexplicabilă, ca într-un amical de vară. Face o alegere curajoasă, cu riscul de a pune în pericol echilibrul emoțional al unui jucător deja în dificultate, Luis Henrique. Iar curajul de a-l introduce pe Dimarco încă din minutul 34, fără a aștepta pauza, îl răsplătește din plin: chiar Dimarco este cel care declanșează revenirea imediată și o finalizează în repriza a doua. Apoi revine Interul său, cel care mușcă adversarii mai mici. Și celelalte mutări funcționează toate, de la Bonny la Thuram”, a scris TuttoMercatoWeb.

Inter - Pisa 6-2 (3-2)

Au marcat: Zielinski (39 - penalty), Lautaro Martinez (41) Pio Esposito (45+2), Dimarco (82), Bonny (86) şi Mhitarian (90+3)/ Moreo (11, 23)

*La oaspeți, internaționalul român Marius Marin a jucat prima repriză și a primit un cartonaș galben.