Deputatul AUR care a inițiat legea anti-străini, surprins cu halba-n mână la Istanbul. Este omul de încredere al lui George Simion la demonstrații

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv (51 de ani), fost fotbalist modest la Poli Iași și fost angajat al FRF, se află la Istanbul, pentru a asista la barajul de Mondiale dintre Turcia și România, care se va juca astăzi, de la 19:00 (Prima TV).

Peste 3.000 de suporteri români vor urmări semifinala barajului de pe stadionul celor de la Beșiktaș.

Printre aceștia se află și Ciprian Paraschiv, membru în Camera Deputaților din 2024.

Oficialul din Iași este cel care a inițiat legea anti-străini în sportul românesc (Legea Novak). De asemenea, la demonstrațiile împotriva Puterii, apare mereu în preajma președintelui partidului AUR, George Simion.

Îmbracat într-un tricou galben al naționalei, Paraschiv se relaxa astăzi la o terasă, cu o halbă cu bere în mână, în mijlocul suporterilor români care au pus stăpânire pe zonă. El a fost surprins de fotoreporterul GSP trimis la meci.

Ciprian Paraschiv, care în trecut i-a făcut campanie lui Răzvan Burleanu, a fost și observator UEFA, poziție la care a fost nevoit să renunțe în momentul în care a intrat în politică.