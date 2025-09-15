Antrenorul de la Juventus, declarație deranjantă la adresa Interului condus de Cristian Chivu

Învins sezonul trecut de Cristi Chivu pe când românul o pregătea pe Parma, antrenorul croat Igor Tudor și-a luat revanșa sâmbătă, în etapa a 3-a din Serie A, când echipa lui, Juventus Torino, a răpus pe teren propriu formația dirijată de pe margine de român, Inter Milano.

Deși s-a impus cu 4-3, ca urmare a unoi gol reușit în prelungiri, Igor Tudor a spus astăzi, prefațând debutul în noul sezon al Ligii Campionilor: „Am câștigat împotriva lui Inter, fără să jucăm la capacitate maximă”.

Despre duelul cu Chivu, Tudor a mai precizat: „Am jucat împotriva celei mai puternice echipe din Serie A și am câștigat fără să dăm totul, iar asta e un lucru bun. Ne-au lipsit doi sau trei jucători-cheie și au existat niște probleme, de exemplu cu obligațiunile internaționale”.

Juventus debutează mâine, la Torino, în grupa de Liga Campionilor. Are meci cu nemții de la Borussia Dortmund. Și Inter va fi testată în Ligă. Vicecampioana lumii merge la Amsterdam, pentru duelul de miercuri cu Ajax, vicecampioana Olandei. Ambele jocuri încep la ora 22:00.