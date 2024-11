Viața din România, peste Canada: familia Doroftei și-a explicat decizia de a lăsa Montreal, revenind acasă

Familia Doroftei s-a convins: nicăieri nu-i ca-n România! Și, chiar dacă avem tendința, uneori, de a vedea doar jumătatea goală a paharului, când vorbim despre ce se petrece la noi, adevărul e că România e o țară fermecătoare, unică, unde viața are și foarte multe părți frumoase.

De acest lucru s-au convins și Leonard Doroftei, soția sa și cei trei copii. În 2019, familia fostului boxer a plecat în Canada, cu gândul de a rămâne definitiv acolo, la Montreal. Și, chiar dacă „Moșul“ a reușit să se adapteze, într-o mare măsură, lucrând într-o sală de box, într-un final, după cinci ani printre străini, Doroftei și familia sa au luat decizia de a reveni în țară, în vara acestui an.

Pentru mulți, acest pas a fost unul surprinzător, mai ales că, la prima vedere, Canada pare a fi o țară în care viața îți oferă mai multe posibilități, comparativ cu România. Pentru familia Doroftei însă, dorul de țară a devenit insuportabil. Motivele acestei situații au fost explicate de Vanessa, unică fiica a lui Doroftei. În dialog cu jurnalistul Răzvan Ionașcu (Orange Sport), „prințesa“, cum e alintată Vanessa de tatăl ei, a povestit că abia a așteptat momentul revenirii în România, deoarece viața de aici e unică.

Ce a povestit Vanessa Doroftei?

*Eu aveam acest plan de mult timp (n.r. - să revină în România). De când am mers acolo (n.r. - în Canada) îmi doream să mă întorc aici, la facultate. Mă bucur foarte tare că m-au urmat şi părinţii mei, pentru că-i văd că sunt mult mai fericiţi, mult mai relaxaţi. Chiar ne simţim cu toţii bine.

*Pentru mine, acomodarea cu România a fost foarte uşoară. M-am bucurat foarte mult că m-am întors. Eu, oricum, veneam destul de des în vacanţă în Romania, aşa că n-a fost complicat deloc. Viaţa în Canada e foarte liniştită, foarte calmă. Viaţa în România e zgomotoasă, plină de energie, plină de viaţă. Asta e cea mai mare diferenţă.

*Am terminat liceul în Canada, iar acum sunt la facultate, la Nicolae Titulescu, la drept. De fiecare dată a fost o opţiune câmpul acesta de studii în drept şi am zis să încerc, de ce nu?! Sunt între avocat şi profesiile din magistratură. Deocamdată e prea devreme, deja am intrat în materie şi pot spune că e destul de mult de învăţat.