Ultimul trend la nivel mondial: suzeta pentru bărbați, folosită ca metodă anti-stres. Nebunia a început de la un fotbalist și de la un artist

Cel mai recent trend anti-stres, care a devenit viral pe TikTok după ce a fost promovat de cântărețul Justin Bieber, este susținut puternic de o altă vedetă de nivel mondial, Neymar, fotbalistul brazilian de la formația Santos.

Anul trecut, Neymar, care recent a devenit tată pentru a patra oară, i-a făcut pe fani să zâmbească atunci când a postat o fotografie cu o suzetă roz în gură. La vremea respectivă, părea o glumă nevinovată, un moment vesel, dar astăzi, acel gest a devenit simbolul unui adevărat trend.

După ce a găsit teren fertil pe rețelele de socializare, suzeta pentru adulți a devenit foarte populară în China și în Brazilia, două țări cu populație numeroasă.

Pe TikTok, videoclipurile cu tineri și bătrâni cu suzete au acumulat milioane de vizualizări. Trendul, inițiat cu ani în urmă de Justin Bieber, se transformă într-un fenomen viral.

Tevez, cu suzeta la purtător

În trecut, atacantul brazilian se imortalizase cu o suzetă între buze, iar când juca pentru Paris Saint-Germain a sărbătorit un gol ducându-și degetul în gură. Cu toate acestea, nu este singurul jucător care a cedat acestui obicei.

Fostul atacant argentinian Carlos Tevez și-a făcut dintr-un astfel de gest o marcă distinctivă. De fapt, Tevez avea chiar o suzetă ascunsă în șort, pe care a arătat-o pe teren de mai multe ori.

Modul său de a-și sărbători golurile în perioada petrecută la Juventus Torino sunt memorabile, inclusiv cel din Liga Campionilor - ediția 2015 împotriva Borussiei Dortmund și cel din 2014, după un gol împotriva celor de la AC Milan, ambele dedicate micuțului Lito.

„O întoarcere simbolică la copilărie”

„Utilizarea suzetei de către tineri și de către adulți este un exemplu al modului în care corpul și mintea caută mecanisme rapide de autoreglare în fața suprasolicitării emoționale. Este o întoarcere simbolică la copilărie, când suptul reprezenta securitatea și calmul”, a explicat psihologul Mariane Pires Marchetti pentru ziarul brazilian „O Globo”.

Mulți consideră acest gest din copilărie o modalitate rapidă de a scăpa de anxietate și de tensiune. Unii folosesc tehnica pe rol de înlocuitor pentru țigări, după ce renunță la fumat.

Posibile dificultăți de respirație în somn

Deși poate oferi o ușurare imediată, gestul ridică întrebări cu privire la efectele sale pe termen lung.

Experții spun că trebuie atenție la această nouă tendință. Utilizarea prelungită a suzetei poate provoca probleme dentare, cum ar fi o mușcătură deschisă, modificări ale posturii limbii, dificultăți de vorbire și dureri de maxilar.

În cele mai grave cazuri, poate duce chiar la leziuni ale mucoasei orale și posibile dificultăți de respirație în timpul somnului.

Efectul calmant este prezent, dar medicii recomandă recurgerea la remedii mai puțin invazive, cum ar fi meditația sau exercițiile de respirație.