Video Ofițer de poliție, condamnat la închisoare pentru furtul lenjeriei intime a unei femei în timpul unei percheziții

Un fost ofițer de poliție din Herts (UK) a fost condamnat de către la Curtea Coroanei din Cambridge la închisoare pentru furtul lenjeriei intime a unei femei.

Marcin Zielinski, în vârstă de 27 de ani, din Shefford, Bedfordshire, a fost condamnat luni, 18 august, la patru luni de închisoare după ce a recunoscut în fața instanței britanice o acuzație de furt și o acuzație de exercitare coruptă/necorespunzătoare a puterilor și privilegiilor polițienești de către un agent de poliție, potrivit The Comet

Zielinski a fost acuzat că a furat un articol de lenjerie intimă dintr-o proprietate în timp ce efectua o percheziție la o locuință din Stevenage, pe 12 septembrie 2024.

O femeie care locuia la adresa respectivă fusese arestată în legătură cu o chestiune fără legătură cu acest caz și a fost eliberată ulterior fără a se lua alte măsuri.

„Comportamentul său infracțional dăunează reputației poliției”

În noiembrie 2024, Zielinski a demisionat din poliție în timp ce era anchetat.

„Zielinski a dezamăgit publicul din Hertfordshire, serviciul de poliție în ansamblu și foștii săi colegi, care acționează cu profesionalism și integritate. Comportamentul său infracțional dăunează reputației poliției și reprezintă o trădare fundamentală a publicului și a valorilor pe care le reprezintă serviciul de poliție”, a declarat adjunctul șefului poliției din Hertfordshire, Genna Telfer

Amintim că, în 2022, un agent de poliţie de 47 de ani, din România, a fost reţinut după ce a fost prins cu două obiecte ascunse sub cascheta de poliţist. Agentul a fost acuzat de furt dintr-un magazin.

Cu un an în urmă, un poliţist din Bihor a fost prins în flagrant în timp ce descărca lemne de foc luate cu un aviz dubios dintr-o pădure administrată de o asociaţie unde preşedintă este chiar soţia sa, bărbatul fiind cercetat de-a lungul vremii pentru furt şi chiar delapidare.