Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Lecția de noblețe a lui Emerich Ienei: omul care a dus Steaua pe acoperișul Europei

Publicat:

Fotbalul românesc e mai sărac. Emerich Ienei, antrenorul care a adus eleganța unui lord pe banca tehnică și a scris istorie cu Steaua București, a trecut la cele veșnice pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Emerich Ienei a murit pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
A murit Emerich Ienei | FOTO Facebook

A fost omul care a pus România pe harta fotbalului mondial, cucerind Cupa Campionilor Europeni în 1986, o performanță uriașă, neatinsă până astăzi de nicio altă echipă din țară.

O viață dedicată fotbalului

Născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad, Emerich Ienei a fost un gentleman al sportului. Un antrenor calm, elegant, cerebral, care a știut să conducă un vestiar plin de caractere puternice spre o glorie istorică.

Rămâne singurul antrenor român care a câștigat un trofeu european cu o echipă din România. Alți mari tehnicieni, precum Ștefan Kovacs sau Mircea Lucescu, au atins culmile Europei, dar cu echipe din străinătate: Ajax Amsterdam, respectiv Șahtior Donețk.

Sevilla, 7 mai 1986 — noaptea în care Steaua a cucerit Europa

Sub comanda lui Ienei, Steaua București a scris istorie. Pe 7 mai 1986, la Sevilla, ”roș-albaștrii” au reușit imposibilul: au învins Barcelona și au adus în România Cupa Campionilor Europeni.

Meciul s-a terminat 0-0, iar totul s-a decis la lovituri de departajare. Marius Lăcătuș și Gabi Balint au transformat cu sânge rece, dar eroul acelei nopți a fost Helmuth Duckadam, care a apărat toate cele patru penalty-uri ale catalanilor.

Steaua devenea campioana Europei, iar Emerich Ienei ridica alături de elevii săi trofeul care a schimbat istoria fotbalului românesc.

Performanțele lui Emerich Ienei

Dincolo de Sevilla, Ienei a avut o carieră impresionantă. 

  • Campion al Europei cu Steaua (1986)
  • 5 titluri de campion al României – 1976, 1978, 1985, 1986, 1994
  • Calificarea României la Mondialul din 1990, după o pauză de 20 de ani
  • Sferturi de finală la Euro 2000, performanță istorică pentru tricolori
  • Selecționer al Ungariei (1992–1993)

Ilie Dumitrescu, după decesul lui Emeric Ienei

"Este incredibil! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Este unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc. Vorbim de câștigarea celui mai important trofeu la nivel de club european, Cupa Campionilor. Un antrenor care a știut să construiască o echipă competitivă, solidă, într-o perioadă în care echipele de club din România nu aveau străini, iar fiecare echipă intra în competiție cu bugete și doi-trei jucători străini.

A fost antrenorul care m-a debutat la echipa națională, la Atena, într-un meci cu Grecia. Am câștigat campionatul la Steaua cu Emeric Ienei, un senior. Un om extraordinar și un antrenor de top! Îmi pare rău să aud chestia asta. Nu am mai vorbit în ultima perioadă cu domnul Ienei, dar ne-am văzut acum câțiva ani. A fost și în studio la Digi Sport", a fost reacția lui Ilie Dumitrescu, pentru iAMsport.

Sport

