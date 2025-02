Cu mult înainte să-și cumpere poșete scumpe cu cardul Nordis, un prsonal din fotbal cu probleme penale a plătit-o pe avocata Laura Vicol

Scandalul imobiliar legat de firma Nordis o are implicată pe Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și pe Vladimir Ciorbă, soțul ei și acționarul principal al dezvoltatorului.

Dezvoltatorul imobiliar are peste 1.200 de creditori, care-și cer în instanță banii înapoi. Printre ei, și câteva nume din fotbal.

Fotbaliștii plângă după bani

Nordis a vândut aceleași apartamente către persoane diferite și a încasat milioane de euro, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie. Pe listă se regăsesc mai multe companii importante, dar și oameni din fotbal. Foștii jucători Alessandro Caparco, Adrian Ropotan și Florin Gardoș sunt printre cei care-și cer banii înapoi. La fel, Cristi Bărbuț, fotbalistul de la Unirea Slobozia, precum și internaționalul George Pușcaș, păgubit cu 1,2 milioane de euro.

Florin Gardoș e trecut pe listă cu o creanță totală de 849.452,61 de lei (aproximativ 170.000 de euro). Și Alessandro Caparco, actual antrenor de portari la Dinamo, are de luat o sumă importantă - 558.373 de lei (aproximativ 112.000 de euro). Adrian Ropotan cere 25.000 de lei (5.000 de euro), în timp ce Bărbuț are de luat 314.654 de lei (63.000 de euro).

Prunea: „O cunosc de 20 de ani”

După începerea scandalului au ieșit la iveală conexiunile avute de Laura Vicol cu lumea fotbalului. Vicol a dat târcoale sportului-rege împinsă în față de fostul mare portar Florin Prunea.

„O cunosc de 20 de ani pe Laura, ea era avocată, a fost angajată de frații Mihăilescu de la Extensiv, când au avut ei probleme la început. Când l-a arestat pe Nicu, pe fratele cel mare, soția lui a stat la mine acasă. Noi suntem prieteni de familie și atunci am angajat-o pe Laura Vicol. Era tânără, acum 20 de ani am cunoscut-o”, a povestit Prunea la iamsport.

Contactat de „Adevărul”, Eugen Mihăilescu, stabilit la Londra, confirmă că Vicol și-a făcut apariția în lumea fotbalului ca avocată stagiară în dosarul său. „Este așa cum spune Florin. Soția fratelui meu și cu soția lui Florin sunt bune prietene. Nu are rost să discutați prea multe cu fratele meu, el a făcut 3 AVC-uri, e bolnav, dar eu îmi amintesc că am fost arestați preventiv la București, era un dosar deschis de procurorii din Capitală. Practic, eram în situația în care se află acum Laura Vicol. Ea ne-a reprezentant atunci în instanță de vreo 4-5 ori”, afirmă Eugen Mihăilescu, care acum are un proces contra rechinilor imobiliari din Bănie, un scandal cu acuze de licitații trucate pe seama stadionului Extensiv.

„A plătit-o puțin, sume infime”

„Cum am ajuns la Laura Vicol? Prin Florin Prunea, nu în alt mod. El ne-a recomandat-o. Noi căutam un avocat din București care să ne apere. Eram la IGP, erau acte de urmărire penală și trebuia să fim asistați de un avocat. Se întâmpla prin 2004-2005. Noi eram din Craiova și nu avea rost să aducem pe cineva să bată drumul, așa că am căutat un avocat din Capitală. Atunci, Florin Prunea ne-a vorbit despre ea. N-avem ce să-i reproșăm. Era o avocată tânără, și-a făcut bine treaba în instanță, cât mă pricep și eu, ca fost inginer. Am plătit puțin, sume infime, ca onorariu. Ce probleme are acum... Astea sunt altceva. Urmăresc cazul Nordis, căci am fost în fotbal, dar la noi a fost cu totul altceva”, mai spune Eugen Mihăilescu.

Frații Mihăilescu, foști patroni la Extensiv, au fost trimiși în judecată în 2006, fiind acuzați de înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. La finalul procesului, în 2014, cei doi au fost condamnaţi de către magistraţi la patru ani de închisoare cu executare. „Dosarul ne-a fost făcut de procuroarea Alina Bica (n.r. - actualmente fugară, fostă șefă DIICOT)”, punctează același Mihăilescu.