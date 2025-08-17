Rapid, revenire miraculoasă în derbyul cu FCSB. Campioana a scăpat victoria printre degete, în ultimele minute

Neînvinsă în acest debut de sezon, Rapid a fost aproape să sufere prima înfrângere chiar în fața rivalei FCSB. Campioana a controlat total meciul de pe Arena Națională, a avut 2-0 și a trecut pe lângă 3-0 (bară Ngezana), dar a fost egalată miraculos de giuleșteni în ultimele 7 minute regulamentare.

Oaspeţii au deschis scorul repede, prin Lixandru, care a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 7. Rapid a replicat prin şutul peste poartă al lui Alex Dobre, din minutul 24 şi prima repriză s-a încheiat cu elevii lui Charalambous în avantaj, 1-0. La pauză roş-albaştrii au efectuat trei schimbări, iar unul dintre noii intraţi, Bîrligea, a şutat periculos în minutul 48. Târnovanu a respins şutul lui Alex Dobre, în minutul 56, pentru ca Bîrligea să primească de la Baba Alhassan, în minutul 61, să pătrundă în careul advers şi să majoreze diferenţa cu un şut deviat.

Intrat în a doua repriză, Koljic a trimis cu capul puţin pe lângă poartă, în minutul 65, după care Ngezana a avut șansa de închide meciul, lovind bara transversală cu o lovitură de cap, în minutul 79. După 80 de minute în care a jucat perfect, FCSB a căzut inexplicabil. Koljic a înscris frumos, cu călcâiul, din careu (83), pentru ca bosniacul să puncteze pentru 2-2, în al doilea minut de prelungiri, după un cadou făcut de Ngezana, care a vrut să dribleze în apropierea propriului careu și a pierdut mingea. Rapid putea obține chiar toate cele trei puncte, dar Lars Kramer (90+4) a trimis cu capul peste poartă din 3 metri, la un corner.

Giuleștenii sunt pe locul secund în clasamentul din Superliga, cu 12 puncte, în timp ce FCSB rămâne la coada ierarhiei, pe poziția a 13-a, cu doar 5 puncte.

Rapid - FCSB 2-2 (0-1)

Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Koljic (83, 90+2)/ Lixandru (7), Bîrligea (61).