I-a lăsat pe fotbaliști cu buza umflată, iar acum le face galerie. Laura Vicol, nelipsită de la meciurile FCSB-ului

Publicat:

Laura Vicol (50 de ani), fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, implicată în „scandalul Nordis”, a asistat la derby-ul dintre Rapid și FCSB, meci disputat pe Arena Națională. Avocata este o cunoscută susținătoare a campioanei en-titre.

Laura Vicol ține cu FCSB
Laura Vicol ține cu FCSB

Laura Vicol a fost implicată direct în cazul „Nordis”, firmă al cărei principal asociat este soțul său, Răzvan Ciorbă. Pe fondul presiunii publice, Laura Vicol demisiona în acel moment din funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Mai mulți fotbaliști, printre care și fostul stelist Florin Gardoș sau internaționalul George Pușcaș plâng după banii investiți în proiectul Nordis.

Proiectele grandioase promise de dezvoltatorul imobiliar au rămas doar pe hârtie, deși sute de cetățeni au fost convinși să cumpere apartamente în Sinaia, Brașov, Mamaia sau București cât timp acestea erau doar la stadiul de proiect.

Laura Vicol a fost surprinsă pe cea mai mare arenă a țării fumând dintr-un dispozitiv Iqos, fapt interzis pe stadioanele din România.

Potrivit FRF, spectatorii sunt obligați „să nu fumeze în spațiul tribunelor; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al Tribunei I, Tribunei a II-a, Peluzei I și Peluzei a II-a”.

Sport

