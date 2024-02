Jurgen Klopp și-a luat vilă de 4 milioane de euro. Unde se mută după plecarea-șoc de la Liverpool

Jurgen Klopp a anunțat că va pleca de la Liverpool la finalul sezonului, după 9 ani petrecuți pe banca tehnică a ”cormoranilor”. El va lua o pauză în carieră, urmând să-și încarce bateriile în Spania, acolo unde se muta la finalul acestui sezon.

Antrenorul german și-a cumpărat o vilă aflată pe o proprietate de 5.000 de metri pătrați, pe care a plătit 4 milioane de euro în 2022. Noua reședință este situată în Palma de Mallorca, iar în acest moment află în proces de renovare, lucru de care se ocupă Ulla, soția lui Klopp. „Nu sunt sigur că pot spune asta, dar nici nu este un secret. Am o casă nu departe de locul unde se renovează a lui. Ulla, soția lui Jurgen, se ocupă de tot în această privință”, a declarat Mark Lawrenson, fost jucător la Liverpool, citat de Mundo Deportivo.

Părăsește Liverpool, stors de energie

În urmă cu câteva zile, Jurgen Klopp a declarat că va părăsi gruparea ”cormoranilor”, pentru că nu mai are energia de a continua. În anunțul său, germanul a spus că nu va mai antrena niciodată, după care a revenit și a dat asigurări că va sta cel puțin un an în afara fotbalului. „Voi pleca la finalul acestui sezon. Înțeleg că e o decizie șocantă pentru mulți, dar voi încerca să explic. Iubesc absolut totul la acest club, oraș, suporteri, echipă. Dar iau această decizie pe care sunt convins că trebuie să o iau. Nu mai am energie. Știam de mai mult timp că trebuie să o anunț.

Nu mai pot face meseria, încă o dată și încă o dată etc. După toate lucrurile prin care am trecut, respectul și dragostea mea au crescut pentru voi. Vă datorez adevărul, iar ăsta e adevărul. Simt că sunt, cum să spun, în criză de energie. Acum, spun că nu voi mai antrena niciodată. Dar nu știu ce aduce viitorul, fiindcă nu am mai fost în această situație. Ce știu 100% sigur este că nu voi mai antrena niciun club din Anglia vreodată, în afară de Liverpool. Sunt 100% sigur. Cel puțin un an nu voi mai antrena nimic”, a declarat Jurgen Klopp, pentru Liverpool TV.