Liverpool, furată de VAR în Anglia. Explicație halucinantă a arbitrilor pentru golul anulat cu Tottenham

Liverpool a suferit prima înfrângere în Premier League, pe terenul lui Tottenham, 1-2. A fost un meci nebun, cu două cartonașe roșii pentru ”cormorani”, un gol al victoriei marcat în prelungiri, dar și cu o reușită a lui Liverpool anulată aiuritor de arbitri.

În minutul 34, la 0-0 și cu un om în minus pentru Liverpool, Diaz a scăpat singur cu portarul și a marcat, însă golul a fost anulat. Arbitrul asistent a ridicat fanionul, iar faza a fost apoi analizată în camera VAR. Ce s-a întâmplat acolo denotă un amatorism total: arbitrul din camera VAR, Darren England, a crezut că în teren s-a decis ca golul să fie validat, pentru că nu a văzut că asistentul a ridicat fanionul. A verificat faza rapid pe monitor, a văzut că Diaz e în poziție corectă și i-a transmis lui Simon Hooper, „centralul” partidei, „verificare completă”.

Acesta a fost semnalul pentru Hooper că decizia din teren a fost corectă, deși arbitrul VAR a vrut să spună că golul a fost marcat din poziție corectă, potrivit Daily Mail. Darren England și-a dat seama de greșeală abia când Tottenham a repus mingea în joc prin lovitură liberă, din locul în care Diaz a fost semnalat în ofsaid, însă faza nu a mai putut fi întoarsă.

După meciul în care Liverpool a primit două cartonașe roșii și un gol în prelungiri, PGMOL, forul responsabil de arbitrajele din Premier League, a emis un comunicat prin care admite greșeala. "PGMOL recunoaște că o eroare umană semnificativă s-a produs în prima repriză a meciului Tottenham Hotspur - Liverpool.

Meci nedrept, cu decizii nebune

Golul marcat de Luis Diaz a fost anulat pentru ofsaid de arbitrii din teren. A fost o eroare clară, evidentă, iar golul ar fi trebuit să fie validat la VAR, însă VAR-ul nu a reușit să intervină. PGMOL va realiza o evaluare completă a acestei situații pentru a vedea cum s-a ajuns la această eroare. PGMOL va contacta imediat clubul Liverpool pentru a admite eroarea", a transmis PGMOL.

Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a reacționat: ”Cu ce mă ajută?! Nu am fost niciodată mai mândru de echipa mea decât astăzi. Nu am văzut în viața mea un meci mai nedrept decât acesta, cu niște decizii nebune. Am avut un autogol, e greu de digerat, dar chiar sunt mândru de echipa mea”.