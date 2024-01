Jurgen Klopp pleacă de la Liverpool. Anunț oficial pe site-ul clubului

Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, a anunțat că va părăsi echipa la finalul sezonului în curs. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului englez. Tehnicianul german a punctat că acesta este ultimul sezon petrecut pe Anfield.

„Am anunțat clubul că plec încă din noiembrie, pentru a avea timp să se pregătească pentru sezonul viitor. Iubesc absolut totul la acest club, iubesc totul la oraș, iubesc totul la suporterii noștri, iubesc echipa, iubesc personalul. Iubesc totul. Dar faptul că totuși iau această decizie vă arată că sunt convins că este cea pe care trebuie să o iau. Este simt că sunt, cum să spun, în criză de energie.

Nu am nicio problemă acum, evident, știam deja de mai mult timp că va trebui să anunț asta la un moment dat, sunt absolut bine acum. Știu că nu pot să fac treaba asta din nou și din nou și din nou și din nou.

A câștigat Liga Campionilor cu gruparea din Liverpool

După anii pe care i-am avut împreună și după tot timpul pe care l-am petrecut împreună și după toate lucrurile prin care am trecut împreună, respectul a crescut pentru tine, dragostea a crescut pentru tine și vă datorez adevărul - și acesta este adevărul”, a anunțat Jurgen Klopp, care acum se află pe primul loc în Premier League, la 5 puncte distanță de Manchester City.

„Sunt OK, sănătos. Nimeni nu trebuie să fie îngrijorat în această treabă. Am informat clubul din noiembrie. Când am stat să plănuiesc noul sezon, mi-a venit gândul că nu mai sunt aici, nu mai pot. Am fost surprins de gând, dar atunci a început. A fost un sezon trecut foarte extenuant”, a completat Jurgen Klopp.

Tehnicianul german a câștigat cu Liverpool Liga Campionilor (2018-2019) și a fost finalist în sezoanele 2017-18 și 2021-22, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor, în 2019, Premier League, în stagiunea 2019-2020, precum și Cupa Ligii Angliei, Cupa Angliei și FA Community Shield, toate în 2022.