Simona Halep a mărturisit cine a trădat-o: a trecut un an de la retragerea sa din tenis

Simona Halep (34 de ani) se află în aceste zile la Cluj, unde activează ca ambasador la turneul WTA 250 Transylvania Open. În urmă cu exact un an, după meciul pierdut cu italianca Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6, Simona Halep decidea să agațe racheta-n cui la competiția din inima Ardealului.

„Simo” este cea mai titrată jucătoare de tenis a României, doar Virginia Ruzici (campioană la Roland Garros 1978) apropiindu-se de performanțele sale.

Sportiva din Constanța s-a retras cu două titluri de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) și a jucat alte 3 finale majore (două la Roland Garros și una la Australian Open). Simona Halep a fost lider mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni.

„Eram epuizată”

Halep a recunoscut că a fost trădată de corp, care n-a mai ascultat-o, motiv pentru care n-a ezitat să renunțe la tenis la o vârstă la care alte sportive sunt active.

„Mă gândeam că va veni momentul curând, pentru că fizic nu mai eram aptă pentru un nivel înalt. Mi-am spus că e mult mai bine să mă retrag și să am grijă de corpul meu, dar a fost decizie de moment, sută la sută. A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia.

Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul.

Sunt amintiri plăcute, a fost un moment dificil, dar și plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Dar acum vreau să privesc optimist și să văd totul cu plăcere, pentru că tenisul a fost o plăcere pentru mine, o pasiune. Este încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic. Sunt aici însă și voi fi mult timp, de acum încolo", a spus Simona Halep, pentru postul Pro TV.