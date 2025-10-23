Eliminare la Tokyo pentru Jaqueline Cristian. Cât a câștigat după ”optimi”

Jaqueline Cristian (27 ani, locul 42 WTA) a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la Tokyo, cedând în două seturi, 1-6, 2-6, în fața Ekaterinei Alexandrova (30 ani, 10 WTA), una dintre favoritele competiției.

Românca a rezistat 69 de minute pe teren, dar nu a reușit să fructifice singura ocazie de break pe care a avut-o în fața adversarei mai bine clasate. A fost primul meci direct dintre cele două jucătoare în circuitul profesionist.

Deși a părăsit prematur turneul, Jaqueline Cristian pleacă din Japonia cu un cec de 15.700 de dolari și cu 60 de puncte WTA, recompense care vin după victoria clară din turul precedent, 6-2, 6-3, în fața rusoaicei Alina Charaeva.

Sorana Cîrstea, eliminată dramatic în semifinalele de la Osaka

Parcursul impresionant al Soranei Cîrstea (51 WTA) la WTA 250 Osaka s-a încheiat după un meci de poveste în semifinale. Românca a cedat după aproape două ore, în fața favoritei numărul 4, Leylah Fernandez (27 WTA), scor 1-6, 6-2, 4-6.

Canadianca a început meciul în forță, iar Sorana a fost depășită clar în primul set, 1-6, în doar 32 de minute, după ce a rezistat doar câteva minute în fața avalanșei de game-uri ale adversarei.

În setul secund, Cîrstea a arătat o revenire de senzație, câștigând patru game-uri consecutive și a închis actul cu 6-2, trimițând partida în decisiv.

În final, Sorana a condus cu 3-1, însă Leylah Fernandez a răspuns rapid, preluând controlul la 4-3. Românca a egalat la 4-4, dar break-ul decisiv al canadiencei i-a adus victoria și calificarea în finală.